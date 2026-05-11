Mumbai Weather Update: भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद! आज हीटवेव का आखिरी दिन, कल से तापमान में गिरावट की संभावना

भीषण गर्मी का प्रकोप (Photo Credits:: File Image)

मुंबई, 11 मई: मुंबई (Mumbai) और संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्र (Mumbai Metropolitan Region) (MMR) में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से परेशान नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मौसम विभाग (Meteorological Department) के ताजा अनुमान के अनुसार, आज का दिन इस सीजन की लू (Heatwave) का आखिरी 'पीक' दिन साबित हो सकता है. कल से तापमान के पारे में गिरावट दर्ज होने की संभावना है, जिससे मुंबईकरों को बढ़ते उकाडे से राहत मिल सकती है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 11, 2026: राजस्थान और गुजरात में लू का अलर्ट, दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी; जानें अपने शहर का हाल

उमस और बढ़ते तापमान ने किया बेहाल

वर्तमान में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में तीव्र लू का असर बना हुआ है. तटीय शहर होने के कारण हवा में आर्द्रता (Humidity) का प्रमाण बहुत अधिक है, जिसके चलते वास्तविक तापमान की तुलना में 'फील लाइक' तापमान (महसूस होने वाली गर्मी) कहीं ज्यादा है. इस स्थिति के कारण नागरिकों को अत्यधिक पसीने और बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है.

दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा

भीषण गर्मी के चलते दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम देखी जा रही है. लोग उष्माघात (Heatstroke) से बचने के लिए सावधानी बरत रहे हैं और जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से पारा लगातार 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है.

कल से बदलेगा मौसम का मिजाज

हवामान विशेषज्ञों के अनुसार, वायुमंडलीय स्थितियों में बदलाव के कारण कल से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है. पारा नीचे आने से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे मुंबईकरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, मौसम विभाग ने अभी भी नागरिकों को हाइड्रेटेड रहने और सीधी धूप से बचने की सलाह दी है.