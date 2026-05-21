LPG-PNG Crisis: एलपीजी और पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट, 58,500 से ज्यादा पीएनजी उपभोक्ताओं ने सरेंडर किए कनेक्शन

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LPG-PNG Crisis: केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि 20 मई तक 58,500 से ज्यादा पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं. सरकार ने यह भी साफ किया कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी तरह की घबराहट में खरीदारी करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने नागरिकों से अपील की कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पैनिक बायिंग से बचें. सरकार लगातार ईंधन और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है. साथ ही लोगों को अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी गई है. LPG सिलेंडर के नियमों में 1 मई से बड़ा बदलाव: बिना OTP नहीं मिलेगी डिलीवरी, बुकिंग के समय में भी हुआ बदलाव

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, 20 मई को ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का आंकड़ा उद्योग स्तर पर करीब 99 प्रतिशत तक पहुंच गया. वहीं, सिलेंडर की गलत तरीके से सप्लाई रोकने के लिए DAC यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड आधारित डिलीवरी बढ़कर करीब 96 प्रतिशत हो गई है. यह DAC उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है.

मंत्रालय ने बताया कि पिछले तीन दिनों में करीब 1.32 करोड़ बुकिंग के मुकाबले 1.34 करोड़ एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की गई. वहीं, बुधवार को अकेले करीब 45.36 लाख बुकिंग के मुकाबले 47.51 लाख सिलेंडर पहुंचाए गए. इसके अलावा पिछले तीन दिनों में करीब 1.87 लाख 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडर बेचे गए हैं. मंत्रालय के अनुसार मार्च से अब तक करीब 7.64 लाख पीएनजी कनेक्शन सक्रिय किए गए हैं, जबकि अतिरिक्त 2.81 लाख कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है. इस तरह कुल संख्या 10.45 लाख तक पहुंच गई है.

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि करीब 7.99 लाख ग्राहकों ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. इस बीच, पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने फारस की खाड़ी में मौजूदा समुद्री स्थिति को लेकर अपडेट जारी किया. मंत्रालय ने कहा कि भारतीय जहाजों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ समन्वय बनाए रखा गया है ताकि समुद्री संचालन प्रभावित न हो और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

सरकार ने बताया कि क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में किसी भारतीय झंडे वाले जहाज या भारतीय चालक दल वाले विदेशी जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DG Shipping) के जरिए अब तक 3,316 से ज्यादा भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी कराई जा चुकी है. इनमें पिछले 72 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से लौटे 99 नाविक भी शामिल हैं.