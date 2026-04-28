LPG सिलेंडर के नियमों में 1 मई से बड़ा बदलाव: बिना OTP नहीं मिलेगी डिलीवरी, बुकिंग के समय में भी हुआ बदलाव

नई दिल्ली, 28 अप्रैल: भारत के करोड़ों परिवारों के लिए रसोई गैस (Liquefied Petroleum Gas) (LPG) के इस्तेमाल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है. 1 मई से देश की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियां (Oil Marketing Companies)—इंडियन ऑयल (Indane), भारत पेट्रोलियम (Bharat Gas) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP Gas)—सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी (Cylinder Booking and Delivery) की प्रक्रिया में बड़े बदलाव लागू करने जा रही हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकना है. यह भी पढ़ें: LPG Gas Cylinder Price: 1 मई से महंगा हो सकता है गैस सिलेंडर, वैश्विक संकट के बीच मोदी सरकार की नई कीमतों और नियमों की तैयारी

रिफिल बुकिंग के बीच बढ़ाया गया समय

गैस की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए दो सिलेंडर बुकिंग के बीच के अनिवार्य अंतराल को बढ़ा दिया गया है. अब शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को दूसरी बुकिंग के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा, जो पहले 21 दिन था. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सीमा को बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। तेल कंपनियों का ऑटोमेटेड सिस्टम इस निर्धारित अवधि से पहले बुकिंग स्वीकार नहीं करेगा.

OTP आधारित डिलीवरी हुई अनिवार्य

1 मई से 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) पूरी तरह अनिवार्य हो जाएगा. अब ग्राहक केवल अपनी 'ब्लू बुक' या रसीद दिखाकर सिलेंडर प्राप्त नहीं कर सकेंगे. बुकिंग के समय ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा. जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा, तो उसे यह कोड देना अनिवार्य होगा, तभी ट्रांजैक्शन पूरा माना जाएगा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया से व्यावसायिक दुरुपयोग में काफी कमी आई है.

कीमतों में बदलाव और आपूर्ति की स्थिति

मिडल ईस्ट में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण गैस की कीमतों पर भी दबाव देखा जा रहा है. घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. संभावना जताई जा रही है कि 1 मई को कीमतों में एक बार फिर संशोधन किया जा सकता है. घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारतीय तेल कंपनियां अमेरिका से अतिरिक्त आयात की तैयारी कर रही हैं, जिसकी खेप जून-जुलाई तक पहुंचने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: LPG Gas Cylinder Booking New Rules: 1 मई से बदल सकते हैं एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम, जानें उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर

ग्राहकों के लिए जरूरी सुझाव

1 मई की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता ये कदम उठाएं:

सुनिश्चित करें कि आपका सही मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन के साथ लिंक है.

MyLPG पोर्टल के जरिए अपनी अगली बुकिंग की तारीख चेक करें.

यदि ई-केवाईसी लंबित है, तो उसे तुरंत पूरा करें.

ई-केवाईसी (eKYC) और बायोमेट्रिक अनिवार्यता

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) के सभी लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है. जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना आधार-आधारित ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें सेवा में रुकावट से बचने के लिए तुरंत अपनी गैस एजेंसी पर जाकर इसे पूरा करने की सलाह दी गई है.