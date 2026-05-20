UP Weather Update: भीषण गर्मी की चपेट में यूपी, प्रयागराज समेत 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, आज और कल खतरनाक रहेगा मौसम; जानें कब मिलेगी हीटवेव से राहत

भीषण गर्मी का प्रकोप (Photo Credits: File Image)

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी और जानलेवा लू (हीटवेव) का दौर जारी है. इसके कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के हालात को देखते हुए 11 जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, आज और कल यानी 20 और 21 मई को प्रदेश में मौसम की स्थिति बेहद खतरनाक बनी रहेगी. इन चिन्हित जिलों में झुलसाने वाली गर्मी के साथ-साथ कुछ स्थानों पर तेज धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है.

इन 11 जिलों में जारी हुआ 'रेड अलर्ट'

मौसम विभाग के अनुसार, जिन जिलों में गर्मी का सबसे भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है और जहां रेड अलर्ट लागू है, उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर और गाजीपुर शामिल हैं. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, May 20: भीषण गर्मी के बीच देश में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों का वेदर अपडेट

इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. इसके चलते लू की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है. प्रशासन ने इन जिलों के निवासियों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है.

जनजीवन प्रभावित, बिजली संकट गहराया

पिछले कुछ दिनों से लगातार पारा सामान्य से कई डिग्री ऊपर रहने के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. बाजारों में भी ग्राहकों की आवाजाही न के बराबर रह गई है.

अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. इसके चलते कई कस्बों और ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर फुंकने और ट्रिपिंग की वजह से बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और बुजुर्गों, बच्चों व मरीजों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है.

कब मिलेगी इस भीषण गर्मी से राहत?

तपती धूप और लू से परेशान उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर भी दी है. पूर्वानुमान के मुताबिक, 22 मई से राज्य के मौसम तंत्र में बदलाव आना शुरू हो जाएगा.

पूर्वी उत्तर प्रदेश: बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण पूर्वी यूपी में 22 मई से 24 मई के बीच हल्की बारिश, गरज-चमक और बौछारें पड़ने की संभावना है. इससे तापमान में तेजी से गिरावट आएगी.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश: पश्चिमी हिस्से के जिलों में 23 मई से मौसम के मिजाज में नरमी आने की उम्मीद जताई गई है. धूल भरी ठंडी हवाएं चलने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है.

फिलहाल, अगले 24 से 48 घंटों तक राज्य के लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है. डॉक्टरों ने इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस (ORS) या घरेलू पेय पदार्थों जैसे छाछ और पन्ना का सेवन करने की सलाह दी है.