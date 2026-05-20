VIDEO: उत्तराखंड के विकासनगर में नशे में धुत स्कूटी सवार ने कार को मारी टक्कर, हादसे के बाद आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

Uttarakhand Road Accident: उत्तराखंड के विकासनगर में दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. यहां ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक नशे में धुत स्कूटी सवार ने गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में जाकर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार को जोरदार टक्कर मार दी. भिड़ंत इतनी भयानक थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई. इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी स्कूटी सवार युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

यह पूरी घटना हाईवे के पास लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी सवार युवक अत्यधिक नशे की हालत में लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत लेन में प्रवेश कर जाता है. इसी दौरान सामने से आ रही कार स्कूटी को बचाने के चक्कर में अचानक मुड़ती है, लेकिन गति तेज होने और सीधे टक्कर लगने के कारण कार असंतुलित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट जाती है.

उत्तराखंड में सड़क हादसा

उत्तराखंड के विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नशे में धुत स्कूटी सवार ने रॉन्ग साइड जाकर कार को टक्कर मार दी। जोरदार भिड़ंत के बाद कार सड़क पर पलट गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा हादसा कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।… pic.twitter.com/sgmhjfIvKd — AajTak (@aajtak) May 20, 2026

कार चालक की हालत गंभीर

हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, चालक को काफी चोटें आई हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही विकासनगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी स्कूटी सवार के खिलाफ मेडिकल जांच के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव (नशे में वाहन चलाना) और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

लगातार बढ़ रहे हैं रॉन्ग साइड और नशे में हादसे

स्थानीय नागरिकों और राहगीरों का कहना है कि दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल के दिनों में गलत दिशा से आने वाले वाहनों और नशे में गाड़ी चलाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है. नियमों का पालन न करने के कारण इस व्यस्त हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि हाईवे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी.