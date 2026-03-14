Powai News: मुंबई के पवई में शख्स पर हमला, पैसे न देने पर सोशल मीडिया पर नग्न वीडियो वायरल करने की धमकी; दो गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Powai News: पवई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को सुनसान जगहों पर बुलाकर उनसे लूटपाट और मारपीट करता था. हालिया मामले में, एक 25 वर्षीय युवक को एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) समुदाय के बीच लोकप्रिय 'ग्रिंडर' (Grindr) ऐप के जरिए फंसाया गया. आरोपियों ने पीड़ित को नग्न वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे 30,000 रुपये की वसूली की. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

सुनसान जगह पर बुलाकर किया हमला

पुलिस के अनुसार, पीड़ित की मुलाकात ऐप पर "संस्कार" नाम के एक व्यक्ति से हुई थी. कुछ समय तक बातचीत करने के बाद, आरोपी ने पीड़ित को पवई के मोरारजी नगर क्षेत्र में फिल्टरपाड़ा बेस्ट सर्कल के पास मिलने के लिए बुलाया. जब पीड़ित वहां पहुंचा, तो एक अज्ञात व्यक्ति उसे पास के वन क्षेत्र की ओर ले गया, जहां तीन अन्य लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे थे. यह भी पढ़े: मुंबई पुलिस की कार्रवाई, डिपोर्ट होने के बाद भारत लौटी बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, 3 साल में 1,758 अवैध अप्रवासी पकड़े गए

आरोपियों ने पीड़ित को बंधक बना लिया और लाठियों से उसके साथ मारपीट की. इस दौरान उन्होंने धमकी दी कि यदि उसने पैसे नहीं दिए, तो वे उसका आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर डाल देंगे.

दोस्तों से पैसे मांगकर दी फिरौती

बदनामी और शारीरिक हिंसा के डर से पीड़ित ने मदद के लिए अपने दोस्तों से संपर्क किया. एक दोस्त ने 6,000 रुपये और दूसरे ने 25,000 रुपये ट्रांसफर किए. इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित से कुल 30,000 रुपये यूपीआई (UPI) के जरिए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए. पैसे लेने के बाद गिरोह ने उसे पुलिस के पास न जाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया.

दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पवई पुलिस ने मामला दर्ज किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनकी पहचान 19 वर्षीय नूर मोहम्मद जावेद और 21 वर्षीय विग्नेश विलास गावड़े के रूप में हुई है. पुलिस अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

जांचकर्ताओं का मानना है कि यह गिरोह फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को सुनसान इलाकों में बुलाता था. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस गिरोह ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है.

ऑनलाइन डेटिंग में सुरक्षा के प्रति सावधानी

साइबर विशेषज्ञों और पुलिस ने नागरिकों को ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स का उपयोग करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है. किसी भी अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सार्वजनिक स्थान का चुनाव करना और अपने स्थान (Location) की जानकारी विश्वसनीय दोस्तों के साथ साझा करना सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है.