9x9 Mumbai Concert Tragedy: गोरेगांव के नेस्को सेंटर में ड्रग ओवरडोज से 2 MBA छात्रों की मौत, आयोजक समेत 5 गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

9x9 Mumbai Concert Tragedy: मुंबई (Mumbai) के गोरेगांव (Goregaon) पूर्व स्थित नेस्को एक्जीबिशन सेंटर (NESCO Exhibition Centre) में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल टेक्नो कंसर्ट (High-Profile Techno Concert) मातम में बदल गया. इतालवी जोड़ी '999999999' (9x9) के परफॉरमेंस के दौरान संदिग्ध ड्रग ओवरडोज (Suspected Drug Overdose) के कारण दो एमबीए (MBA) छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्यक्रम के आयोजक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: मुंबई के सांताक्रूज में शादी से इनकार पर महिला ने रची खूनी साजिश, नए साल पर मिठाई के बहाने प्रेमी को घर बुलाकर प्राइवेट पार्ट काटा

रात के समय बिगड़ी तबीयत, पीले रंग की गोली पर संदेह

पुलिस के अनुसार, दक्षिण मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के लगभग 25 छात्रों का समूह 11 अप्रैल की रात इस कंसर्ट में शामिल हुआ था. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान समूह के बीच एमडीएमए (MDMA) जैसी दिखने वाली एक पीली गोली बांटी गई थी. रात करीब 12:30 बजे नाचते समय कई छात्रों को सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आने और शरीर में ऐंठन की शिकायत होने लगी.

इस समूह से दो महिलाओं और एक 28 वर्षीय पुरुष को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. दुर्भाग्यवश, रविवार सुबह पुरुष छात्र ने दम तोड़ दिया, जिसके कुछ घंटों बाद एक छात्रा की भी मौत हो गई. 25 वर्षीय एक अन्य छात्रा अभी भी आईसीयू (ICU) में भर्ती है.

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में कार्यक्रम का मुख्य आयोजक, सुरक्षा प्रमुख, वेन्यू मैनेजमेंट का एक अधिकारी, ड्रग्स बांटने का आरोपी छात्र और एक संदिग्ध सप्लायर शामिल है. जीवित बची छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसे उसके एक सहपाठी ने गोली दी थी, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई.

सुरक्षा मानकों और अवैध गतिविधियों की जांच

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि छात्रों ने 'एक्स्टसी' या 'मौली' के नाम से चर्चित सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए का सेवन किया था. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आयोजन स्थल के भीतर ड्रग्स खुलेआम बांटे जा रहे थे और क्या आयोजक इसे रोकने में विफल रहे. साथ ही, बिना उचित परमिट के नाबालिगों को शराब परोसे जाने के आरोपों की भी गहनता से जांच की जा रही है.

नेस्को का पक्ष और आधिकारिक बयान

नेस्को प्रबंधन ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि वे जांच में अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दे रहे हैं. नेस्को के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं और पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं."

यह घटना मुंबई में आयोजित होने वाले बड़े संगीत कार्यक्रमों में युवाओं की सुरक्षा और ड्रग्स के बढ़ते चलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन का पर्दाफाश करने में जुटी है.