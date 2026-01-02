Mumbai Shocker: मुंबई के सांताक्रूज में शादी से इनकार पर महिला ने रची खूनी साजिश, नए साल पर मिठाई के बहाने प्रेमी को घर बुलाकर प्राइवेट पार्ट काटा

Mumbai Shocker: मुंबई के सांताक्रूज (पूर्व) स्थित कलिना इलाके में नए साल के जश्न के दौरान एक सनसनीखेज वारदात हुई है. वकोला पुलिस के अनुसार, एक 25 वर्षीय महिला ने अपने 42 वर्षीय पूर्व प्रेमी, जोगिंदर महतो को घर बुलाकर उस पर जानलेवा हमला किया. महिला ने कथित तौर पर धारदार हथियार से जोगिंदर का प्राइवेट पार्ट( Private Part) काट दिया. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का फिलहाल सायन अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

महिला ने क्यों किया हमला

पुलिस जांच में सामने आया है कि जोगिंदर और आरोपी महिला पिछले सात वर्षों से प्रेम संबंध में थे. महिला शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, जबकि जोगिंदर भी शादीशुदा है. कुछ समय पहले उनके बीच अनबन हुई और वे अलग हो गए थे. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि महिला उस पर लगातार अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी. जोगिंदर ने अपने बच्चों और परिवार का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया था, जिससे महिला आक्रोशित थी. यह भी पढ़े: Ludhiana Shocker: विवाद के बाद कटर से काट दिया प्रेमी का प्राइवेट पार्ट, गुस्से में युवक ने प्रेमिका की कर दी हत्या, लुधियाना की घटना से सनसनी

मिठाई खिलाने के बहाने घर बुलाया

नए साल की पूर्व संध्या (1 जनवरी की तड़के) पर महिला ने जोगिंदर को सांताक्रूज स्थित अपने घर पर मिठाई खाने और जश्न मनाने के बहाने आमंत्रित किया. पुलिस के मुताबिक, जब जोगिंदर वहां पहुंचा, तो दोनों के बीच शादी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर तीखी बहस हुई. जब पीड़ित ने वहां से जाने की कोशिश की, तो महिला ने अचानक धारदार हथियार निकाला और उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया.

पीड़ित अस्पताल में

अत्यधिक खून बहने के बावजूद, जोगिंदर किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब रहा और अपने परिजनों को सूचित किया. उसे तुरंत वी.एन. देसाई अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सायन अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की है और वह फिलहाल निगरानी में है.

महिला के खिलाफ केस दर्ज

वकोला पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत गंभीर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया है. पुलिस की टीमें फरार आरोपी महिला की तलाश में जुटी हैं.