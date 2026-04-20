Ayan Ahmed Viral Video: अमरावती Sex स्कैंडल के आरोपी अयान अहमद की लग्जरी लाइफस्टाइल पर पुलिस की नजर, आय के स्रोतों की जांच शुरू

(Photo Credits: X/@PayallSingh13)

Ayan Ahmed Viral Video: महाराष्ट्र के चर्चित अमरावती सेक्स स्कैंडल की जांच अब मुख्य आरोपी, 19 वर्षीय अयान अहमद (उर्फ अयान शेख) की आर्थिक कुंडली खंगालने तक पहुंच गई है. पुलिस आरोपी के उन वीडियो की बारीकी से जांच कर रही है जिसमें वह महंगी कारों, हाई-एंड गैजेट्स और हथियारों का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है. 180 से अधिक नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोपों के बीच, अब सवाल यह उठ रहा है कि इतनी कम उम्र में अयान के पास इतना पैसा कहां से आया.

वायरल वीडियो और 'दिखावे' की दुनिया

अयान अहमद सोशल मीडिया पर अपनी 'रईसी' दिखाने के लिए अक्सर रील और वीडियो पोस्ट करता था. पुलिस के अनुसार, अयान ने अपनी इसी झूठी छवि का इस्तेमाल कम उम्र की लड़कियों और छात्राओं को 'लव ट्रैप' में फंसाने के लिए किया. वह अक्सर लग्जरी गाड़ियों में घूमते हुए और महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखावा करते हुए वीडियो बनाता था. यह भी पढ़े: Sex Racket Busted in Pune: पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 महिलाएं रेस्क्यू

जांच में यह बात सामने आई है कि अयान के पिता पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री का काम करते हैं, लेकिन अयान की जीवनशैली उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से कहीं अधिक महंगी थी. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या वह सट्टेबाजी या किसी अन्य आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा था या यह सब केवल शिकार फंसाने के लिए एक दिखावा था.

हथियारों की जांच

पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) उन वाहनों के मालिकाना हक की पुष्टि कर रही है जिनका इस्तेमाल अयान करता था, विशेष रूप से एक महिंद्रा थार एसयूवी. इसके साथ ही, वायरल वीडियो में दिख रहे हथियारों की भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि वे लाइसेंस प्राप्त थे या अवैध रूप से रखे गए थे.

SIT की कार्रवाई

अमरावती के इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए 47 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस ने परतवाड़ा शहर स्थित उस फ्लैट पर भी छापा मारा है, जिसे इस काले कारोबार का मुख्य केंद्र (अड्डा) बताया जा रहा है. इसके अलावा, कई स्थानीय कैफे भी जांच के दायरे में हैं जहां लड़कियों को बुलाया जाता था.

यह मामला अयान और उसके सहयोगी उज़ैर खान के बीच हुए विवाद के बाद सामने आया था. पुलिस अब तक इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की प्रक्रिया भी जारी है.

पुलिस की भूमिका पर सवाल

इस मामले ने तब और तूल पकड़ा जब कुछ वीडियो सामने आए जिसमें पुलिसकर्मी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले अयान का जन्मदिन मनाते दिखे थे. लापरवाही के इन आरोपों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अमरावती के पुलिस अधीक्षक (SP) ने छह पुलिस अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष (Control Room) में स्थानांतरित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

राज्य सरकार ने पीड़ितों को कानूनी सहायता और परामर्श (Counseling) देने का वादा किया है. पुलिस ने पीड़ितों और उनके परिवारों से अपील की है कि वे निडर होकर सामने आएं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी. एसआईटी का मुख्य लक्ष्य अब इस पूरे नेटवर्क के हर छोटे-बड़े लिंक को पहचान कर सभी आरोपियों को सख्त सजा दिलाना है.