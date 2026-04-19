Sex Racket Busted in Pune: पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 महिलाएं रेस्क्यू

Sex Racket Busted

Sex Racket Busted in Pune: पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर के दत्ता नगर इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वेलनेस सेवा के नाम पर चल रहे कथित सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने शनिवार को बताया कि भारती विद्यापीठ रोड पर स्थित एक मसाज सेंटर पर छापेमारी कर पांच महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई है.

गुप्त सूचना पर छापेमारी

पुणे पुलिस की मानव तस्करी विरोधी सेल (AHTC) को 17 अप्रैल 2026 को जानकारी मिली थी कि चंद्रभागा चौक के पास एक आवासीय इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित "योग आयुर्वेदिक पोटली मसाज सेंटर" में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया.

डमी ग्राहक भेजकर की गई पुष्टि

छापेमारी से पहले पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने के लिए एक डमी ग्राहक को मसाज सेंटर भेजा. जैसे ही अवैध गतिविधियों की पुष्टि हुई, पुलिस इंस्पेक्टर छगन कापसे के नेतृत्व में टीम ने परिसर पर धावा बोल दिया. मौके से पांच महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जिन्हें कथित तौर पर देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था.

दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले में मसाज सेंटर के मालिकों और संचालकों के रूप में पहचाने गए दो आरोपियों के खिलाफ भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है. उन पर 'अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956' (ITPA) की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

जांच के घेरे में बड़े नेटवर्क की संलिप्तता

यह पूरी कार्रवाई पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में संपन्न हुई. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं. साथ ही, इलाके में इसी तरह के अन्य संदिग्ध केंद्रों पर भी नजर रखी जा रही है.

पुलिस का कहना है कि शहर में मसाज और वेलनेस के नाम पर चल रहे अवैध कारोबारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. फिलहाल मामले की आगे की जांच की जा रही है ताकि गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके.