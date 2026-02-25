Thane Sex Racket: ग्लैमर की आड़ में देह व्यापार का धंधा, वेब सीरीज में काम करने वाली अभिनेत्री दलाली के आरोप में गिरफ्तार

Thane Sex Racket: महाराष्ट्र के ठाणे शहर में पुलिस की अनैतिक तस्करी रोकथाम शाखा (AHTC) ने वागले एस्टेट इलाके में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने 26 वर्षीय एक अभिनेत्री को गिरफ्तार किया है, जो हिंदी वेब सीरीज में काम करती है. आरोपी अभिनेत्री पर आरोप है कि वह एक नामी होटल से देह व्यापार का नेटवर्क चला रही थी. पुलिस ने शनिवार को की गई इस छापेमारी के दौरान 40 और 48 वर्ष की दो महिलाओं को सुरक्षित बचाया है.

वॉट्सऐप के जरिए चलती थी 'डीलिंग'

पुलिस जांच में सामने आया है कि बिहार की रहने वाली और वर्तमान में मुंबई के मलाड में रह रही यह अभिनेत्री ग्राहकों से संपर्क करने के लिए वॉट्सऐप का इस्तेमाल करती थी. वह इच्छुक ग्राहकों को उभरते हुए कलाकारों और मॉडल की तस्वीरें भेजती थी. पुलिस के अनुसार, वह प्रति सत्र लगभग ₹25,000 की मांग करती थी, जिसमें से ₹15,000 वह खुद कमीशन के तौर पर रखती थी और शेष राशि पीड़ित महिलाओं को दी जाती थी. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Sex Racket: वाशी में मसाज पार्लर के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारी रेड, 6 युवतियों को किया रेस्क्यू

आर्थिक तंगी ने धकेला अपराध की ओर

पूछताछ के दौरान आरोपी अभिनेत्री ने पुलिस को बताया कि अभिनय उद्योग में नियमित काम न मिलने और परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण उसने इस रास्ते को चुना. उसने स्वीकार किया कि बिहार में अपने परिवार का भरण-पोषण करने और मुंबई में रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए वह इस अवैध धंधे में शामिल हुई थी.

पुलिस की छापेमारी और बरामदगी

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक जाल बिछाया और एक फर्जी ग्राहक को होटल भेजा. सौदा तय होते ही पुलिस टीम ने होटल पर छापा मार दिया. मौके से पुलिस ने दो मोबाइल फोन और ₹11,610 की नकदी सहित अन्य सामग्री जब्त की है. रेस्क्यू की गई महिलाओं को पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया है.

कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच

वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ अनैतिक तस्करी (निवारण) अधिनियम (PITA) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. ठाणे पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट के तार मुंबई और ठाणे के अन्य बड़े होटलों या मनोरंजन जगत के अन्य लोगों से भी जुड़े हैं.