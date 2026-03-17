Mumbai Clean League: बीएमसी ने शुरू की ‘मुंबई क्लीन लीग’, स्वच्छता और हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए Akshay Kumar को बनाया एंबेसडर; VIDEO

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Mumbai Clean League: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर 'मुंबई क्लीन लीग' (Mumbai Clean League) लॉन्च की है. इस विशेष अभियान के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है. इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी बढ़ाकर स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग में मुंबई के स्थान को बेहतर बनाना है.

अक्षय कुमार का सुझाव और ब्रांड एंबेसडर की भूमिका

मंगलवार सुबह बीएमसी मुख्यालय में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में अक्षय कुमार स्वयं उपस्थित थे. उन्होंने बताया कि 'मुंबई क्लीन लीग' का नाम और विचार उन्होंने ही दिया है. अक्षय के अनुसार, जैसे खेलों के लिए लीग होती है, वैसे ही स्वच्छता के लिए भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए. उन्होंने कहा, "मुंबई एक छोटा लेकिन ऊर्जा से भरा शहर है. यहां 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और सभी एक स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं." यह भी पढ़े: घोर लापरवाही! Mumbai के चेंबूर अस्पताल में ECG करते पकड़ा गया सफाईकर्मी, मानवाधिकार आयोग ने की कार्रवाई; BMC पर लगाया ₹12 लाख का जुर्माना

बीएमसी ने शुरू की ‘मुंबई क्लीन लीग

Mumbai, Maharashtra: On ‘Mumbai Clean League,’ Bollywood actor Akshay Kumar says, "...Let me tell you a very small thing. Just like we watch the IPL, the Indian Premier League, the idea came to my mind from there. I suggested to Ameet Satam that why don’t we create something… pic.twitter.com/qVnsW6azlS — IANS (@ians_india) March 17, 2026

वार्ड से लेकर झुग्गी बस्तियों तक होगी प्रतियोगिता

यह स्वच्छता प्रतियोगिता केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगी. इसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे:

सबसे स्वच्छ प्रशासनिक वार्ड

आवासीय परिसर (Housing Societies)

झुग्गी बस्तियां (Slum Areas)

व्यावसायिक प्रतिष्ठान (बाजार, रेस्टोरेंट और अस्पताल)

सार्वजनिक सुविधाएं (स्कूल, सड़कें और शौचालय)

₹25 लाख तक का नकद पुरस्कार

प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए बीएमसी ने बड़े इनामों की घोषणा की है. इसमें पुरस्कार राशि ₹1.5 लाख से शुरू होकर ₹25 लाख तक रखी गई है. सबसे स्वच्छ वार्ड को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा ताकि स्थानीय स्तर पर अधिकारी और नागरिक मिलकर काम करने के लिए प्रेरित हों.

जनभागीदारी पर विशेष जोर

बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा कि यह प्रतियोगिता हर वार्ड में आयोजित की जाएगी. इसके लिए स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों (NGOs) और रेजिडेंशियल सोसायटियों से संपर्क किया जा रहा है. यह पहल मुंबई भाजपा के 'आवाज मुंबईकरांची, संकल्प भाजपाचा' अभियान का भी हिस्सा है, जिसमें नागरिकों से शहर के विकास के लिए सुझाव मांगे गए थे.

स्वच्छता की यह लीग न केवल शहर को सुंदर बनाएगी, बल्कि नागरिकों में नागरिक जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करेगी. बीएमसी को उम्मीद है कि इस जनभागीदारी से मुंबई आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष स्थानों पर वापसी करेगी.