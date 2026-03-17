LPG की जमाखोरी पर सरकार की बड़ी कार्रवाई: देशभर में 12,000 छापेमारी, 15,000 से अधिक सिलेंडर जब्त

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने मंगलवार को घरेलू रसोई गैस (Domestic Cooking Gas) यानी एलपीजी (LPG) की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान (Nationwide Campaign) की जानकारी दी. सरकार ने बताया कि अफवाहों के कारण बढ़ी 'पैनिक बुकिंग' (Panic Bookings) और जमाखोरी को रोकने के लिए अब तक 12,000 छापेमारी की गई है, जिनमें 15,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) ने स्पष्ट किया है कि देश में LPG की आपूर्ति पर्याप्त है और उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है. यह भी पढ़ें: LPG e-KYC Update: एलपीजी सिलेंडर के लिए e-KYC जरूरी, जानें घर बैठे पूरी करने की आसान प्रक्रिया

पैनिक बुकिंग से बचने की अपील

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन और तेल रिफाइनरी), सुजाता शर्मा ने बताया कि सोमवार को अफवाहों के चलते देशभर में लगभग 70,000 पैनिक बुकिंग की गईं. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अनावश्यक बुकिंग से बचें. उन्होंने कहा, 'मांग में बढ़ोतरी के बावजूद LPG की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है. उपभोक्ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग जारी रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें.'

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 94 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है, जबकि 'डिलीवरी ऑथेंटिसिटी कोड' (DAC) अनुपालन में सुधार होकर यह 76 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

राज्यों ने उठाए एहतियाती कदम

आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक सहित कई राज्यों ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इन राज्यों ने आवश्यक सेवाओं के लिए गैर-घरेलू (कमर्शियल) LPG का कोटा आवंटित किया है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं पर दबाव कम किया जा सके. यह भी पढ़ें: LPG, PNG, CNG या LNG? 2026 गैस संकट के बीच समझें भारत के फ्यूल अल्फाबेट की पूरी गाइड

नए शिपमेंट की आमद और समुद्री सुरक्षा

शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि ऊर्जा संकट के बीच भारतीय बंदरगाहों पर LPG की खेप पहुंचना जारी है. मंगलवार सुबह LPG वाहक 'नंदा देवी' कांडला बंदरगाह पहुंचा, जहाँ से गैस को छोटे जहाजों के जरिए देशभर में वितरित किया जा रहा है. इससे पहले सोमवार को 'शिवालिक' पोत मुंद्रा पोर्ट पर डॉक हुआ था.

खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव के बीच सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि इस क्षेत्र में मौजूद सभी 22 भारतीय पोत और उनके चालक दल सुरक्षित हैं. पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है.

आपूर्ति के स्रोतों में विविधता

ईरान और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए रणनीतिक बदलाव किए हैं. सरकार ने बताया कि अब केवल खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) सहित अन्य वैश्विक चैनलों से LPG की सोर्सिंग शुरू कर दी गई है. इस विविधीकरण का उद्देश्य वैश्विक उथल-पुथल के दौरान भी घरेलू आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना है.