Navi Mumbai Sex Racket: वाशी में मसाज पार्लर के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारी रेड, 6 युवतियों को किया रेस्क्यू

Sex racket busted in Vashi

Navi Mumbai Sex Racket: नवी मुंबई पुलिस की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने वाशी के सेक्टर 11 के एक मसाज पार्लर पर छापा मारकर देह व्यापार (Prostitution Racket) का पर्दाफाश किया. इस दौरान छह महिलाओं को मौके से सुरक्षित निकाला गया.पुलिस ने स्पा की मैनेजर असीमा रॉबिन घोष को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साझेदार नूर आलम शेख अभी तक फरार है.जांच में सामने आया कि स्पा में मसाज सर्विस (Massage Services) के नाम पर प्रति ग्राहक 6,000 रूपए लेकर महिलाओं को जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था.

एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने गुप्त सूचना के आधार पर 30 नवंबर को एक डिकॉय ग्राहक भेजकर इसकी पुष्टि की. ये भी पढ़े:Navi Mumbai: नवी मुंबई में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आठ महिलाओं को किया गया रेस्क्यू

सीनियर पीआई की टीम ने मारी रेड

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पृथ्वीराज घोरपड़े के नेतृत्व में API योगेश देशमुख, PSI सरिता गुडे समेत टीम ने त्वरित छापा मारकर महिलाओं को मुक्त कराया. उन्होंने बताया कि महिलाओं को मसाज सर्विस के बहाने सेक्स वर्क (Sex Work) के लिए मजबूर किया जाता था.

आरोपियों पर मामला दर्ज

पुलिस ने असीमा घोष और नूर आलम शेख के खिलाफ BNS सेक्शन 143(3) और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम — Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 — की धारा 3, 4, 7 और 7(1) के तहत मामला दर्ज किया है.घोरपड़े ने कहा कि स्पा और मसाज सेंटर के नाम पर हो रहे शोषण (Exploitation) के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और फरार आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा.असीमा घोष को अदालत ने 4 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. वहीं, नूर आलम शेख की तलाश तेज़ कर दी गई है.