पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: TMC ने सभी सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची, भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी मैदान में, BJP नेता सुवेंदु अधिकारी से होगा सीधा मुकाबला

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) भवानीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए सभी 294 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी. टीएमसी द्वारा जारी इस लिस्ट में ममता बनर्जी समेत पश्चिम बंगाल के कई दिग्गज टीएमसी नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है.
सुवेंदु अधिकारी-ममता बनर्जी आमने-सामने
बता दें कि सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी. वहीं, हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए पवित्र कर को नंदीग्राम से टिकट दिया गया है, जहां उनका भी मुकाबला सुवेंदु अधिकारी से होगा. भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों विधानसभा सीटों से टिकट दिया है.
इसके साथ ही सुजापुर सीट से सबीना यास्मीन, जंगीपुर सीट से जाकिर हुसैन, सागरदिघी सीट से बायरन बिस्वास, दिनहाटा सीट से उदयन गुहा चुनाव लड़ेंगे. वहीं, सिलीगुड़ी सीट से गौतम देव चुनाव मैदान में उतरे हैं. खगराम सीट से आशीष मारजीत चुनाव लड़ेंगे. करीमपुर सीट से सोहम चक्रवर्ती चुनाव लड़ेंगे. कंडी सीट से अपूर्व सरकार चुनाव लड़ेंगे.सिताई सीट से संगीता रॉय बसुनिया चुनाव लड़ेंगी. कृष्णानगर उत्तर सीट से अभिनव भट्टाचार्य चुनाव लड़ेंगे.नवद्वीप सीट से पुण्डरीकाक्ष साहा चुनाव लड़ेंगे.
वहीं, हरिन्घाटा सीट से राजीव विश्वास चुनाव लड़ेंगे. स्वरूपनगर सीट से बीना मंडल चुनाव लड़ेंगी. राजगंज सीट से सपना बर्मन चुनाव लड़ेंगी. हबरा सीट से ज्योतिप्रिया मल्लिक चुनाव लड़ेंगे. कृष्णानगर नगर दक्षिण सीट से उज्जवल विश्वास चुनाव लड़ेंगे. राणाघाट दक्षिण सीट से सौगत कुमार बर्मन चुनाव लड़ेंगे. कल्याणी सीट से अतींद्रनाथ मंडल चुनाव लड़ेंगे.
इससे पहले, सोमवार को भाजपा ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें सुवेंदु अधिकारी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल थे। वहीं, वाम दल ने भी अपनी लिस्ट जारी की /थी.
बंगाल में दो चरण में चुनाव
बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे, पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं, वोटों की गिनती 4 मई को होगी.