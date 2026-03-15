फैक्ट चेक: क्या इजरायल ने भारतीय पत्रकार Aditya Raj Kaul को किया गिरफ्तार? जानें वायरल दावे की सच्चाई

मुंबई/यरुशलम. सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजरायली पुलिस ने भारतीय पत्रकार आदित्य राज कौल को गिरफ्तार कर लिया है. वायरल पोस्ट के अनुसार, कौल पर ईरानी मिसाइल हमले के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गुप्त लोकेशन उजागर करने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, गहन जांच और फैक्ट चेक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह खबर पूरी तरह फर्जी (Fake News) है और आदित्य राज कौल सुरक्षित हैं.

सोशल मीडिया पर क्या था दावा?

'न्यूज पोस्ट' नामक एक फेसबुक पेज और कई अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें लिखा था कि भारतीय पत्रकार को नेतन्याहू की लोकेशन बताने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. पोस्ट में दावा किया गया कि उन्हें एक शेल्टर होम से तब उठाया गया जब वह रिपोर्टिंग कर रहे थे. इस खबर ने इंटरनेट पर काफी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि इसे इजरायल-ईरान के बीच जारी युद्ध की संवेदनशीलता से जोड़कर देखा जा रहा था.

आदित्य राज कौल को इज़राइल में किया गया गिरफ्तार?