Mumbai Couple S*x Video: चर्चगेट स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर कपल की सेक्स करते आपत्तिजनक हरकत कैमरे में कैद, वीडियो वायरल होने पर लोगों ने जताई नाराजगी

Churchmate Station Video

Mumbai Couple S*x Video: दक्षिण मुंबई के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक, चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल रात के समय सार्वजनिक फुटपाथ पर कथित तौर पर अश्लील गतिविधियों में लिप्त दिखाई दे रहा है. इस घटना के सामने आने के बाद शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर नागरिकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

राहगीर ने वीडियो बनाकर किया हस्तक्षेप

वायरल वीडियो में एक राहगीर को घटना स्थल से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जिसने इस पूरे वाकये को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया. वीडियो में वह व्यक्ति कपल को टोकते हुए कहता है, "ओ भाई, क्या कर रहे हो खुले में." टोके जाने के बाद कपल को वहां से हटते हुए देखा गया. यह वीडियो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर साझा किया गया था, जिसके बाद यह अन्य प्लेटफार्मों पर भी फैल गया. यह भी पढ़े: Kolhapur Sex Videos: कोल्हापुर में अमरावती जैसा ‘सेक्स स्कैंडल’, शाहिद समीर सनदी गिरफ्तार; अश्लील वीडियो बनाकर युवतियों को ब्लैकमेल करने का आरोप

सेक्स करते कपल कैमरे में कैद

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फुटपाथ पर सो रहे लोगों के बीच हुई घटना

हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह यह कपल इस हरकत को अंजाम दे रहा था, वहां से कुछ ही दूरी पर कई अन्य लोग फुटपाथ पर सो रहे थे. चर्चगेट स्टेशन पश्चिमी रेलवे का मुख्य टर्मिनल है और यहां दिन-रात सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी रहती है. ऐसे में व्यस्त फुटपाथ पर इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है.

सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. कई यूजर्स ने इसे मुंबई के सार्वजनिक मानकों में गिरावट बताया है. कुछ कमेंट्स में यह भी संदेह जताया गया है कि कपल नशीले पदार्थों के प्रभाव में हो सकता है. हालांकि, कुछ लोग इसे शहर में बढ़ते होटल खर्चों से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे 'सार्वजनिक अश्लीलता' करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस और प्रशासन की स्थिति

मामले की गंभीरता के बावजूद, खबर लिखे जाने तक मुंबई पुलिस या राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है. पुलिस ने अभी तक किसी गिरफ्तारी या मामले की जांच की पुष्टि नहीं की है. स्थानीय निवासियों की मांग है कि रात के समय रेलवे स्टेशनों के आसपास गश्त बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके.

चर्चगेट जैसे प्रमुख केंद्र पर हुई इस घटना ने प्रशासन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 'डेकोरम' और सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती पेश कर दी है.