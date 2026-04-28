Kolhapur Sex Videos: कोल्हापुर में अमरावती जैसा 'सेक्स स्कैंडल', शाहिद समीर सनदी गिरफ्तार; अश्लील वीडियो बनाकर युवतियों को ब्लैकमेल करने का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

कोल्हापुर, 28 अप्रैल: महाराष्ट्र (Maharashtra) के कोल्हापुर (Kolhapur) जिले में यौन शोषण (S*xual Exploitation) और भयावह ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) के एक मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. पुलिस ने 22 वर्षीय एक फार्मेसी छात्र (Pharmacy Student) को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई युवतियों को अपने जाल में फंसाने, उनका यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) करने और गुप्त रूप से अश्लील वीडियो रिकॉर्ड (Record Obscene Video) कर उन्हें ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप है. इस घटना की तुलना अमरावती के हालिया 'सेक्स स्कैंडल' (Amravati Sex Scandal) से की जा रही है, जिसने कुछ समय पहले ही सनसनी फैलाई थी. यह भी पढ़ें: Amravati S*x Scandal: मुख्य आरोपी अयान अहमद का निकाला गया जुलूस, मोबाइल फोन और 'थार' समेत कई अहम सबूत बरामद (Watch Video)

सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और शोषण

पुलिस जांच के अनुसार, मुख्य आरोपी शाहिद समीर सनदी सोशल मीडिया के माध्यम से युवतियों से दोस्ती करता था. 26 अप्रैल को दर्ज हुई एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. एक 20 वर्षीय पीड़िता ने साहस दिखाते हुए पुलिस को बताया कि शाहिद ने उससे दोस्ती की और बाद में कोल्हापुर व शिरोली के विभिन्न लॉज में ले जाकर उसका उत्पीड़न किया. इस दौरान आरोपी ने बिना सहमति के पीड़िता के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए.

ब्लैकमेलिंग का खेल और पीड़ितों की संख्या

आरोप है कि इन वीडियो का इस्तेमाल शाहिद युवतियों को डराने-धमकाने और उन्हें चुप रखने के लिए करता था. जांच अधिकारियों के अनुसार, कुछ वीडियो अन्य लोगों के साथ साझा किए जाने की भी आशंका है. हालांकि अभी एक ही औपचारिक शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन स्थानीय संगठनों का दावा है कि करीब 10 अन्य युवतियां भी इस गिरोह का शिकार हो सकती हैं. पुलिस फिलहाल शिरोली, हुपरी और हातकणंगले जैसे इलाकों में अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है, ताकि अन्य पीड़ितों का पता लगाया जा सके.

अमरावती केस से जुड़ रहे तार

इस मामले ने अमरावती के उस केस की यादें ताजा कर दी हैं, जहां मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर को बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दोनों मामलों में समानता यह है कि आरोपियों ने सोशल मीडिया को हथियार बनाया और डिजिटल सबूतों (वीडियो) के जरिए पीड़ितों को मजबूर किया. पुलिस अब शाहिद के डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल थे. यह भी पढ़ें: Amravati S*x Scandal: अमरावती यौन शोषण मामले में जांच के लिए 47 सदस्यीय SIT गठित, मुख्य आरोपी अयान अहमद समेत चार गिरफ्तार

पुलिस की अपील और सुरक्षा व्यवस्था

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक चिंता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. अन्नासाहेब जाधव जैसे वरिष्ठ अधिकारी मामले की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस ने अन्य संभावित पीड़ितों से अपील की है कि वे बिना किसी डर के सामने आएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. साथ ही, जनता से अनुरोध किया गया है कि वे इस संवेदनशील मामले में बिना पुष्टि के कोई भी जानकारी साझा न करें.