Shahid Sameer Sanadi Apology Video: कोल्हापुर सेक्स स्कैंडल के आरोपी शाहिद समीर सनदी का माफीनामा वीडियो वायरल, कहा- 'हिंदू लड़कियों के साथ फिर कभी...'

शाहिद समीर सनदी (Photo Credits: X)

कोल्हापुर, 29 अप्रैल: महाराष्ट्र (Maharashtra) के कोल्हापुर (Kolhapur) जिले में युवतियों के यौन शोषण (Sexual Exploitation) और ब्लैकमेलिंग (Blackmail) के आरोपी शाहिद समीर सनदी की गिरफ्तारी के बाद एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में आरोपी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए नजर आ रहा है. पुलची शिरोली इलाके के रहने वाले शाहिद पर कई युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शोषण करने और अश्लील वीडियो के जरिए उन्हें धमकाने का गंभीर आरोप है. यह भी पढ़ें: Kolhapur Sex Videos: कोल्हापुर में अमरावती जैसा 'सेक्स स्कैंडल', शाहिद समीर सनदी गिरफ्तार; अश्लील वीडियो बनाकर युवतियों को ब्लैकमेल करने का आरोप

वायरल वीडियो में आरोपी का कबूलनामा

गिरफ्तारी से ठीक पहले रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में शाहिद एक कार में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वह हाथ जोड़कर कहता है, 'मेरा नाम शाहिद सनदी है... मैंने कई हिंदू लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनके अश्लील फोटो व वीडियो अपने फोन में रखे. मैं अब उन सबको डिलीट कर रहा हूँ. सकल हिंदू समाज ने मुझे समझाइश दी है और अब से मैं किसी भी हिंदू महिला या लड़की के साथ इस तरह का संबंध नहीं रखूँगा.'

क्या था काम करने का तरीका (Modus Operandi)?

पुलिस जांच के अनुसार, फार्मेसी का छात्र शाहिद सोशल मीडिया के जरिए 18 से 22 वर्ष की युवतियों को निशाना बनाता था. पहले वह उनसे दोस्ती कर भरोसा जीतता और फिर संबंधों का झांसा देकर उन्हें लॉज में ले जाता था. आरोप है कि वहां वह बिना सहमति के उनके आपत्तिजनक वीडियो बना लेता था, जिनका उपयोग बाद में पीड़ितों को चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करने में किया जाता था.

शाहिद समीर सनदी माफी वीडियो

“मेरे कई हिंदू लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध थे” महाराष्‍ट्र में कोल्हापुर के हातकणंगले तालुका के पुलाची शिरोली इलाके में शाहिद सनदी नाम के शख्‍स को गिरफ्तार किया गया है, जिसपर लड़की के साथ यौन उत्पीड़न कर, अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है. आरोप है कि शाहिद अब तक 10 लड़कियों… pic.twitter.com/yMjGR5bZ3n — NDTV India (@ndtvindia) April 28, 2026

पीड़िता की शिकायत और पुलिस की कार्रवाई

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक 20 वर्षीय युवती ने राजाराम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शाहिद को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस को संदेह है कि पीड़ितों की संख्या अधिक हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है. यह भी पढ़ें: Amravati S*x Scandal: मुख्य आरोपी अयान अहमद का निकाला गया जुलूस, मोबाइल फोन और 'थार' समेत कई अहम सबूत बरामद (Watch Video)

पिता ने भी मांगी माफी, सहयोगी फरार

इस घटना के बाद शाहिद के पिता ने भी सार्वजनिक रूप से ग्रामीणों और पीड़ितों से माफी मांगी है. उन्होंने प्रशासन से अपने बेटे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है. वहीं, पुलिस ने बताया कि आरोपी का एक दोस्त फिलहाल फरार है, जिसके पास मामले से जुड़े कुछ आपत्तिजनक वीडियो होने की संभावना है. पुलिस डिजिटल साक्ष्य जुटाने और फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.