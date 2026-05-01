CSK vs MI Dream11 Prediction: IPL 2026 के मुकाबले में इन खिलाड़ियों पर खेलें दांव, जानें बेस्ट फैंटेसी टीम और टॉप पिक्स

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 44th Match Dream11 Prediction And Fantasy Tips: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 44वां मुकाबला कल यानी 2 मई को चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (CSK vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. चेन्नई सुपरकिंग्स ने इस सीजन में अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, मुंबई इंडियंस ने 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत और 6 हार झेली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधारने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikawad) कर रहे हैं, जबकि मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: RR vs DC, IPL 2026 43rd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोमांचक मुकाबला, इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी
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चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम पारंपरिक रूप से स्पिनरों के लिए मददगार रहा है, लेकिन इस सीजन में शुरुआत में बल्लेबाजों को भी अच्छा फायदा मिला है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है, जिससे स्पिनर और वैरिएशन वाले तेज गेंदबाज ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं. यहां 165-175 का स्कोर अच्छा माना जा सकता है, ऐसे में टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और मिडिल ओवर्स में विकेट लेने वाले गेंदबाज फैंटेसी टीम के लिए अहम रहेंगे.
क्रिकेट Siddharth Raghuvanshi| May 01, 2026 09:39 PM IST