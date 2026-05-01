Snake Catcher Dies Of Snakebite On Camera: सांप पकड़ने वाले युवक की ऑन कैमरा मौत का दावा, वायरल वीडियो ने बढ़ाई सुरक्षा को लेकर चिंता

Snake Catcher Viral Video News: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप पकड़ने वाले व्यक्ति की कथित मौत का दावा किया जा रहा है. करीब 7 मिनट 28 सेकंड लंबे इस वीडियो में व्यक्ति एक सांप को पकड़ते और उसके साथ खेलते हुए नजर आता है, जो कथित तौर पर रेस्क्यू के दौरान का दृश्य बताया जा रहा है. Viral Video: आपने नहीं देखा होगा नीले रंग का इतना सुंदर सांप, नागराज की हरकतें देख दंग रह जाएंगे आप

वीडियो में देखा जा सकता है कि अचानक स्थिति खतरनाक हो जाती है और सांप उसे काट लेता है. इसके कुछ ही देर बाद व्यक्ति जमीन पर बिना हिले-डुले पड़ा दिखाई देता है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत हो गई है. हालांकि, इस घटना की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोगों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है. कई यूजर्स इस घटना को लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि बिना प्रशिक्षण और सुरक्षा उपायों के वन्यजीवों को पकड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि सांप जैसे खतरनाक जीवों को संभालने के लिए उचित प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण जरूरी होते हैं. इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि क्या ऐसे जोखिम भरे कामों के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं.

सांप पकड़ने वाले की कैमरे पर मौत?