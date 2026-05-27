VIDEO: नासिक-मुंबई हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से हवा में उछली बुजुर्ग महिला

नासिक/धुले, 27 मई: महाराष्ट्र के राजमार्गों पर तेज रफ्तार और लापरवाही का जानलेवा सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य में दो अलग-अलग भीषण सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं, जिनमें से एक दिल दहला देने वाला हिट-एंड-रन (Hit-and-Run) मामला नासिक-मुंबई हाईवे से सामने आया है. यहां एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे चल रही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह हवा में कई फीट ऊपर उछलकर सड़क पर दूर जा गिरी. इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं, दूसरी दर्दनाक घटना धुले जिले में मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हुई, जहां एक तिहेरी टक्कर (Triple Collision) के कारण टोल प्लाजा कर्मचारी सहित छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 26 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

नासिक हाईवे पर हिट-एंड-रन: पानी का बर्तन ले जा रही महिला को उड़ाया

नासिक-मुंबई हाईवे पर हुई इस भयावह घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, वह किसी को भी विचलित कर सकता है. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने सिर पर पानी का बर्तन (उत्तन) रखकर हाईवे के किनारे-किनारे बेहद सामान्य तरीके से पैदल चल रही थी. इसी दौरान अचानक पीछे से आ रही एक अत्यंत तेज रफ्तार सेडान कार ने महिला को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

कार का इम्पैक्ट इतना भीषण था कि बुजुर्ग महिला गेंद की तरह हवा में कई फीट ऊपर उछली और फिर हाईवे की पक्की सड़क पर जाकर अचेत गिर गई। इस अमानवीय घटना में कार चालक ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर वाहन को रोकने या महिला की मदद करने के बजाय मौके से रफ्तार बढ़ाकर भागना बेहतर समझा. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, घटना की सटीक तारीख और समय की प्रशासनिक पुष्टि होना बाकी है. पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार कार चालक और वाहन के नंबर की तलाश में जुट गई है, जबकि महिला को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

नासिक-मुंबई हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से हवा में उछली बुजुर्ग महिला

धुले के लळींग घाट में तिहेरी त्रासदी: राहत कार्य के दौरान बस ने रौंदा

सड़क हादसे की दूसरी वीभत्स घटना उत्तर महाराष्ट्र के धुले जिले के अंतर्गत आने वाले व्यस्त मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) पर लळींग घाट के पास सोमवार तड़के घटित हुई. मोहाडी उपनगर पुलिस के अनुसार, इस खौफनाक हादसे की शुरुआत तब हुई जब रेत से लदा एक अनियंत्रित डंपर गलत लेन (रॉन्ग साइड) से आते हुए सामने से आ रहे एक ट्रक से सीधे टकरा गया. इस आमने-सामने की भिड़ंत के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई.

हादसे की भयावहता को देखते हुए पास के ही टोल प्लाजा के कर्मचारी, स्थानीय ग्रामीण और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. ये लोग दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के केबिन में फंसे घायलों को बाहर निकालने और यातायात को सुचारू करने के राहत कार्य में जुटे हुए थे. इसी दौरान, मुंबई से इंदौर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार निजी लग्जरी पैसेंजर ट्रेवल्स बस ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पर खड़े दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों तथा वहां राहत कार्य कर रहे लोगों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

टोल कर्मचारी और ड्राइवरों सहित 6 की मौत; 26 अस्पताल में भर्ती

इस तिहरे हादसे ने शुरुआती एक्सीडेंट को एक बड़ी मानवीय त्रासदी में बदल दिया. बस की टक्कर इतनी भयानक थी कि उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. इस हादसे में कुल छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने में मदद कर रहा एक स्थानीय टोल प्लाजा कर्मचारी, लग्जरी बस का चालक, ट्रक चालक, बस का क्लीनर और दो यात्री शामिल हैं.

पुलिस और जिला प्रशासन की टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. हादसे में घायल हुए 26 से अधिक यात्रियों को तुरंत धुले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (GMCH) और हिरे एक्सीडेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है. पुलिस ने मृत डंपर चालक और बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर विस्तृत कानूनी जांच शुरू कर दी है.