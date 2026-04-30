New York’s Fifth Avenue: न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरी 'लाइव सिंगिंग' बारात, भारतीय जोड़े के अनोखे वेडिंग वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरी 'लाइव सिंगिंग' बारात (Photo Credits: X)

न्यूयॉर्क, 30 अप्रैल: अमेरिका (US) के सबसे प्रतिष्ठित और व्यस्त इलाकों में शुमार न्यूयॉर्क (New York) का 'फिफ्थ एवेन्यू' (Fifth Avenue) हाल ही में एक भव्य भारतीय बारात (Indian Baraat) का गवाह बना. जेनेटिक काउंसलर (Genetic Counsellor) पंक्ति दोषी (Pankti Doshi) और मेडिकल जर्नलिस्ट (Medical Journalist) व गायक डॉ. अविश जैन (Dr. Avish Jain) की शादी के इस जश्न ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि सोशल मीडिया (Social Media) पर भी तहलका मचा दिया है. इस जोड़े ने पारंपरिक बारात को एक संगीतमय मोड़ देते हुए खुली गाड़ी से लाइव सिंगिंग के साथ एंट्री ली, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: VIDEO: बारात के दौरान जमकर किया कार की छत पर चढ़कर डांस, ट्रैफिक भी किया जाम, बारातियों ने मचाया हंगामा, हरदोई का वीडियो हुआ वायरल

लाइव बॉलीवुड गानों से गूंजा न्यूयॉर्क

आमतौर पर बारातों में डीजे या बैंड का चलन होता है, लेकिन इस शादी में दूल्हा और दुल्हन खुद मुख्य गायक की भूमिका में नजर आए. डॉ. अविश जैन, जो एक पेशेवर गायक भी हैं, अपनी दुल्हन पंक्ति के साथ एक सजी हुई खुली गाड़ी में सवार थे. दोनों ने माइक थामकर मशहूर बॉलीवुड गानों को लाइव गाना शुरू किया, जिससे पूरे फिफ्थ एवेन्यू का माहौल उत्सव जैसा हो गया. पारंपरिक भारतीय परिधानों में सजे मेहमानों ने सड़क पर नाचते हुए इस जश्न को और भी यादगार बना दिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस शानदार पल को वेडिंग कंटेंट क्रिएटर अमरीश पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के बीच भारतीय संस्कृति और संगीत की गूँज सुनाई दे रही है. शेयर किए जाने के बाद से ही इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. नेटिजन्स इस जोड़े के आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति को विदेशी धरती पर इस तरह प्रदर्शित करने के तरीके की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

फिफ्थ एवेन्यू पर भारतीय बारात का वीडियो वायरल

@grok can you verify was event permitted by the city government of nyc or the ny pd and any other relevant government body — the angle of death (@Terminator_infi) April 30, 2026

Yes, the baraat by Dr. Avish Jain and Pankti Doshi on Fifth Avenue was permitted. Multiple reports confirm they secured necessary city permits from the NYC Mayor's office and coordinated with the NYPD for the procession, as required for large events shutting down major streets.… — Grok (@grok) April 30, 2026

400 people. One baraat. Right on Manhattan’s Fifth Avenue 😳💃 A grand Indian wedding procession shut down one of the world’s busiest streets — and the internet is divided! Culture, celebration & love ❤️ or public inconvenience? 🤔 What’s your take? 👇#NewYork #FifthAvenue… pic.twitter.com/0pER6JXsE4 — Mahender Bogi (@xxmahibogixx) April 29, 2026

अनोखी शादी और ऑनलाइन चर्चा

शादी के इस हाई-एनर्जी वीडियो ने जहाँ प्रशंसा बटोरी है, वहीं इंटरनेट पर एक नई बहस को भी जन्म दिया है. कुछ लोग इसे 'प्योर सेलिब्रेशन' और संस्कृति का गौरव बता रहे हैं, तो कुछ इसे न्यूयॉर्क जैसी व्यस्त सड़क पर बड़े पैमाने पर किए गए आयोजन के रूप में देख रहे हैं. हालांकि, ज्यादातर लोगों के लिए यह एक 'यूनिक' और दिल जीत लेने वाला पल साबित हुआ है.

पेशेवर रूप से डॉ. अविश जैन एक चिकित्सा पत्रकार हैं, जबकि पंक्ति दोषी जेनेटिक काउंसलर के रूप में कार्यरत हैं. दोनों ने अपनी कला और भारतीय परंपराओं के संगम से इस शादी को अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है.