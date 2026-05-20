Pune Pub Viral Video: 'बास्टियन एम्पायर' का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा हड़कंप, कपल्स की इंटिमेट क्लिप के बाद उठी जांच की मांग

पुणे पब विवाद (Photo Credits: X)

पुणे, 20 मई: सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहे एक विवादित वीडियो ने पुणे के एक प्रमुख प्रतिष्ठान 'बास्टियन एम्पायर' (Bastian Empire) को जनता के निशाने पर ला दिया है. कुछ सेकंड के इस क्लिप में पब या रेस्तरां के अंदर कम से कम दो युवा जोड़ों (Couples) को कथित तौर पर अंतरंग गतिविधियों (Intimate Acts) में लिप्त देखा जा सकता है. यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो इसी पब का है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिष्ठित पब एक जानी-मानी बॉलीवुड अभिनेत्री के स्वामित्व में है. इस फुटेज के सामने आने के बाद ऑनलाइन व्यापक आक्रोश फैल गया है और पुणे के नाइटलाइफ स्थलों के संचालन को लेकर सख्त निगरानी की मांग उठ रही है. यह भी पढ़ें: Taiwan Viral Video: ताइवान के नेशनल पार्क में कपल की शर्मनाक करतूत, 24 घंटे चलने वाले लाइवस्ट्रीम पर दिखे लाइव; पुलिस ने शुरू की जांच

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ क्लिप

यह वीडियो पब के भीतर मौजूद किसी अन्य ग्राहक द्वारा चोरी-छिपे रिकॉर्ड किया गया प्रतीत होता है, जिसे बाद में एक्स (पूर्व में ट्विटर) और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर अपलोड कर दिया गया. क्लिप में देखा जा सकता है कि पब के एक कम रोशनी वाले हिस्से में कपल्स बेहद आपत्तिजनक और अंतरंग स्थिति में बैठे हैं. वीडियो के वायरल होते ही हजारों नेटिजन्स ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. यूजर्स जहां एक ओर सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता के लिए युवाओं की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों के व्यवहार की निगरानी में कथित विफलता के लिए पब प्रबंधन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं.

पुणे बैस्टियन पब वायरल वीडियो

प्रबंधन और पुलिस की भूमिका

इस वायरल वीडियो और बढ़ते विवाद पर 'बास्टियन एम्पायर' प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं. यदि मामले की शिकायत दर्ज होती है, तो पुलिस वीडियो फुटेज की समीक्षा कर यह निर्धारित करेगी कि क्या भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सार्वजनिक शालीनता कानूनों का कोई स्पष्ट उल्लंघन हुआ है. इसके साथ ही, प्रतिष्ठान द्वारा विनियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) की अनदेखी की भी जांच की जा सकती है. यह भी पढ़ें: 'सेक्सी वीडियो' की फर्जी लिंक पर क्लिक करना क्यों बन सकता है आपके लिए बड़ा खतरा, ऑनलाइन साइबर अलर्ट

पुणे की नाइटलाइफ फिर से सवालों के घेरे में

पुणे में नाइटलाइफ का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ विवाद भी जुड़े रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में, स्थानीय प्रशासन ने शहर के वाणिज्यिक नाइटलाइफ क्षेत्र में कई बार सख्त कार्रवाई की है. देर रात तक होने वाले हंगामे और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त संचालन घंटे, अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे और कठोर पहचान जांच लागू की थी. बास्टियन एम्पायर से जुड़े इस नवीनतम विवाद ने एक बार फिर शहर के तेजी से बढ़ते मनोरंजन जिलों में निगरानी, सार्वजनिक स्थानों पर निजता के अधिकार और व्यवहार संबंधी मानकों को लागू करने की बहस को हवा दे दी है.