कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग: सिमी वैली में भड़की 'सैंडी फायर', 17,000 से अधिक लोगों को घर छोड़ने का आदेश, कई इलाके धुएं की चपेट में (Watch Videos)
कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग (Photo Credits: File Image)

लॉस एंजिल्स, 20 मई: अमेरिका (US) में दक्षिणी कैलिफोर्निया (Southern California) के सिमी वैली (Simi Valley) क्षेत्र के जंगलों में सोमवार को भड़की भीषण 'सैंडी फायर' (Sandy Fire) ने तेजी से रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है. हवा के तेज थपेड़ों के कारण तेजी से फैल रही इस आग की वजह से अब तक 17,000 से अधिक लोगों को अनिवार्य रूप से सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश (Evacuation Orders) जारी किए गए हैं. वेंटुरा काउंटी फायर डिपार्टमेंट (VCFD) के अनुसार, इस दावानल (Wildfire) ने अब तक दो वर्ग मील (लगभग 1,700 एकड़) से अधिक क्षेत्र में फैली सूखी झाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया है और कम से कम एक मकान पूरी तरह नष्ट हो चुका है. यह भी पढ़ें: Bangkok Train Accident: थाईलैंड के बैंकॉक में मालगाड़ी ने बस को मारी टक्कर, 8 की मौत, 25 घायल; रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO आया सामने

तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, रात में मिली थोड़ी राहत

दमकल विभाग के प्रवक्ता एंड्रयू डाउड ने बताया कि शुरुआत में 30 मील प्रति घंटे (लगभग 48 किमी/घंटा) की रफ्तार से चल रही हवाओं ने आग को तेजी से पहाड़ियों से नीचे रिहायशी इलाकों की तरफ धकेला. हालांकि, रात के समय हवा की गति धीमी होने और तापमान में गिरावट आने से दमकलकर्मियों को आग पर नियंत्रण पाने में काफी मदद मिली है.

विभाग के अनुसार, मौसम में हुए इस सुधार का पूरा फायदा उठाते हुए जमीन पर तैनात दमकल कर्मी और हवाई टैंकरों की मदद से सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा रहा है. वर्तमान में इस भीषण आग पर केवल 5 प्रतिशत तक ही काबू पाया जा सका है, और इसके दोबारा भड़कने की आशंका को देखते हुए दमकल टीमें अलर्ट पर हैं.

कैलिफ़ोर्निया के जंगल की आग के कारण 17,000 से ज़्यादा निवासियों को इलाक़ा खाली करने का आदेश दिया गया

धुएं के गुबार में घिरा शहर, जांच के घेरे में आग का कारण

1 लाख 25 हजार से अधिक की आबादी वाला सिमी वैली शहर इस समय पूरी तरह से घने धुएं की चपेट में है. आसमान में तैनात विमान और हेलीकॉप्टर प्रभावित रिहायशी इलाकों के ऊपर लगातार पानी और फायर रिटार्डेंट (आग बुझाने वाला रसायन) का छिड़काव कर रहे हैं.

प्रशासन ने कई मोहल्लों के लिए अभी भी पूरी तरह से खाली करने की चेतावनी बरकरार रखी है.  आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार किसी कृषि उपकरण या ट्रैक्टर के चट्टान से टकराने के बाद निकली चिंगारी से इस आग की शुरुआत होने की आशंका जताई गई है.

सांता रोजा द्वीप पर भी भड़की दूसरी भीषण आग

सिमी वैली के अलावा, दक्षिणी कैलिफोर्निया तट से दूर सांता रोजा द्वीप (Santa Rosa Island) पर भी 23 वर्ग मील (लगभग 59 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र में फैला एक अन्य दावानल तेजी से बढ़ रहा है.  इस आग ने द्वीप के करीब एक-तिहाई हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे वहां स्थित एक केबिन और उपकरणों का शेड जलकर नष्ट हो गया है. सुरक्षा के लिहाज से नेशनल पार्क सर्विस के 11 कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है.

यह द्वीप कैंपिंग और हाइकिंग के लिए एक बेहद लोकप्रिय स्थल माना जाता है, जो लुप्तप्राय द्वीप लोमड़ियों (Island Foxes), चित्तीदार स्कंक और एलीफेंट सील जैसी दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों और विशिष्ट वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास है. इस द्वीप पर भड़की आग पर अभी तक शून्य प्रतिशत काबू पाया जा सका है, जिससे यहां की अनूठी पारिस्थितिकी (Ecology) को गंभीर खतरा पैदा हो गया है.