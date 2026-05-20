Melody Moment: पीएम मोदी ने इटली दौरे पर जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की 'मेलोडी' चॉकलेट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी (Photo Credits: X)

रोम/नई दिल्ली, 20 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपने पांच देशों के यूरोपीय दौरे (European Tours) के अंतिम चरण में मंगलवार शाम इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Italy's Prime Minister Giorgia Meloni) से मुलाकात की. मानक राजनयिक प्रोटोकॉल से इतर, इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान एक बेहद हल्का-फुल्का और दिलचस्प पल देखने को मिला जब पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की लोकप्रिय 'मेलोडी' (Melody) चॉकलेट का एक पैकेट उपहार में दिया. यह उपहार सीधे तौर पर सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा दोनों नेताओं की दोस्ती के लिए गढ़े गए वायरल इंटरनेट उपनाम 'मेलोडी' (Melodi) से जुड़ा था. इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार, 20 मई को अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर इस अनोखे उपहार को स्वीकार करते हुए एक वीडियो साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: PM Modi in Italy: पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डिनर के बाद ऐतिहासिक कोलोसियम का किया दौरा, तस्वीरें आई सामने

सोशल मीडिया ट्रेंड पर कूटनीतिक मुहर

यह अनूठा उपहार आदान-प्रदान इतालवी राजधानी रोम में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने से ठीक पहले हुआ. जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए रोम यात्रा के दौरान इस खास जेस्चर के लिए अपने भारतीय समकक्ष का धन्यवाद किया.

शब्दों के इस अनूठे खेल (प्ले ऑन वर्ड्स) ने तुरंत ही वैश्विक मीडिया और नेटिजन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. पिछले कुछ वर्षों से, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच की केमिस्ट्री और मुलाकातों को ट्रैक करने के लिए सोशल मीडिया पर मेलोनी और मोदी के नामों को मिलाकर हैशटैग '#Melodi' ट्रेंड करता रहा है. क्लासिक भारतीय कैंडी पेश करके, इस राजनयिक मुलाकात ने मजाकिया अंदाज में डिजिटल ट्रेंड को स्वीकार किया.

PM मोदी ने इटली में जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' चॉकलेट उपहार में दीं

Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

पीएम मोदी, जॉर्जिया मेलोनी ने प्रतिष्ठित कोलोसियम का दौरा किया

पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भाग लिया

PM मोदी ने इटली में 'त्रिगलबंदी' देखी!

ऐतिहासिक कोलोसियम में देर शाम चहलकदमी

अपनी औपचारिक बैठकों से पहले, दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक एम्फीथिएटर 'कोलोसियम' (Colosseum) में देर शाम चहलकदमी की. दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा साझा की गई तस्वीरों में पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी मंद रोशनी में चमकते प्राचीन रोमन कोलोसियम की पृष्ठभूमि में द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करते हुए नजर आए.

रोम की इस यात्रा में सांस्कृतिक कूटनीति के तत्व भी शामिल रहे. इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक स्वागत समारोह में भाग लिया था. इस कार्यक्रम में इतालवी कलाकारों ने "त्रिजलबंधी" (Trigalbandi) प्रस्तुत की—जो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक सहित शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों की एक बेहतरीन और अनूठी जुगलबंदी थी.

द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य रणनीतिक बिंदु

हालांकि इस अनौपचारिक चॉकलेट एक्सचेंज ने जनता का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया, लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाना था.

दोनों देशों के बीच आधिकारिक वार्ता मुख्य रूप से द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) को गति देने और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के भीतर साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही. यह उच्च स्तरीय बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश वैश्विक आर्थिक मंदी, पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) के तनाव और पूर्वी यूरोप में चल रहे संघर्षों सहित कई जटिल अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं.