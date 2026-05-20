Hyderabad Shocker: स्पा सेंटर में काम कर रही पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या, वैवाहिक विवाद के चलते पति पर आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

हैदराबाद, 20 मई: तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) के कवाड़ीगुड़ा (Kavadiguda) इलाके में मंगलवार को एक स्पा सेंटर (Spa Center) के भीतर 25 वर्षीय महिला की कथित तौर पर उसके पति द्वारा चाकू घोंपकर हत्या (Murder) कर दी गई. पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान बंगी डेबोराह (Bangi Deborah) के रूप में हुई है, जो सिकंदराबाद स्थित इस स्पा में काम करती थी. घटना के समय महिला अपनी ड्यूटी पर थी, तभी आरोपी पति राजू वहां पहुंचा और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव लगने के कारण डेबोराह की मौके पर ही मौत हो गई. यह भी पढ़ें: Kolkata Horror: कोलकाता के गेस्ट हाउस में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 'आम तोड़ने' की थ्योरी खारिज; परिवार ने लगाया रेप और मर्डर का आरोप, दो गिरफ्तार

वैवाहिक विवाद के चलते अलग रह रहा था दंपती

पुलिस जांचकर्ताओं ने बताया कि यह दंपती पिछले लगभग दो वर्षों से अलग रह रहा था. उनके बीच लंबे समय से वैवाहिक और घरेलू विवाद चल रहा था, और अदालत में दोनों के बीच तलाक का एक मामला भी लंबित है. आरोपी राजू, जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है, मंगलवार सुबह कथित तौर पर चाकू लेकर स्पा में दाखिल हुआ था. वहां स्टाफ सदस्यों के सामने ही उसका डेबोराह से आमना-सामना हुआ, जिसके बाद उसने हमला कर दिया.

कार्यस्थल पर हमले से मची दहशत

यह पूरी घटना काम के घंटों के दौरान घटी, जिससे स्पा सेंटर में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों में दहशत फैल गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने हमले के तुरंत बाद पुलिस को अलर्ट किया. वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, हालांकि बाद की कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया है.

सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया.

सीसीटीवी फुटेज की जांच और पुलिस की अपील

पुलिस इस मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए स्पा और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को खंगाल रही है. अधिकारियों ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और हमले से जुड़ी परिस्थितियों की आगे की पूछताछ कर रहे हैं.

इस हत्याकांड ने तेलंगाना में एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा (Domestic Violence) की घटनाओं की ओर ध्यान खींचा है. हाल के दिनों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराधों के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद महिला सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा तंत्र को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घरेलू विवादों की स्थिति में हिंसा का रास्ता चुनने के बजाय कानूनी सलाह और काउंसलिंग (Counselling) का सहारा लें. इस हत्याकांड की जांच अभी जारी है.