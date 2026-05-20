Gold Rate Today, May 20, 2026: सोने की कीमतों में स्थिरता, दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में जानें 22K-24K गोल्ड के आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, May 20, 2026: भारतीय सराफा बाजार में बुधवार, 20 मई 2026 को सोने की खुदरा कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है. हाल के दिनों में देखी गई भारी उतार-चढ़ाव के बाद बाजार में अब ठहराव का माहौल है. प्रमुख मार्केट ट्रैकर 'गुड रिटर्न्स' के मुताबिक, देश में 24 कैरेट (99.9% शुद्धता) सोने की कीमत में मंगलवार के मुकाबले महज 1 रुपये की मामूली बढ़त देखी गई है, जिसके बाद इसका भाव 15,705 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत भी 1 रुपये बढ़कर 14,396 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है.
जानकारों के मुताबिक, घरेलू सराफा बाजार में यह स्थिरता आज देर रात जारी होने वाले वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से ठीक पहले देखी जा रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इस समय निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, May 17, 2026: उतार चढ़ाव के बीच सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें मुंबई-दिल्ली समेत बड़े शहरों में आज के 22K-24K गोल्ड के रेट
राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें
देशभर में अलग-अलग शुद्धता के आधार पर सोने के मानक भाव में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. खुदरा उपभोक्ताओं के लिए प्रति 10 ग्राम के प्रमुख बेंचमार्क इस प्रकार हैं.
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24 कैरेट सोना: 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले इस सोने की कीमत आज 1,57,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यह कल के बंद भाव 1,57,040 रुपये से मात्र 10 रुपये अधिक है.
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22 कैरेट सोना: पारंपरिक आभूषण खंड में 22 कैरेट (91.6 प्रतिशत शुद्धता) सोने का कारोबार 1,43,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो रहा है, जो मंगलवार के 1,43,950 रुपये के मुकाबले 10 रुपये मजबूत है.
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18 कैरेट सोना: कम शुद्धता वाले इस सोने का उपयोग आमतौर पर हीरे जड़ित आभूषणों में होता है. इसकी कीमत आज 11,779 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,17,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
देश के प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव
भारत के अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय करों, चुंगी और परिवहन लागत के कारण कीमतों में मामूली अंतर दिखाई देता है. प्रमुख शहरों में 22K और 24K सोने के भाव नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं.
|शहर
|22K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|24K सोना (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|INR 1,44,110
|INR 1,57,200
|मुंबई
|INR 1,43,960
|INR 1,57,050
|चेन्नई
|INR 1,48,710
|INR 1,62,230
|अहमदाबाद
|INR 1,44,010
|INR 1,57,100
|कोलकाता
|INR 1,43,960
|INR 1,57,050
|बेंगलुरु
|INR 1,43,960
|INR 1,57,050
|हैदराबाद
|INR 1,43,960
|INR 1,57,050
|जयपुर
|INR 1,44,110
|INR 1,57,200
|पुणे
|INR 1,43,960
|INR 1,57,050
|नोएडा
|INR 1,44,110
|INR 1,57,200
|गुरुग्राम
|INR 1,44,110
|INR 1,57,200
|गाजियाबाद
|INR 1,44,110
|INR 1,57,200
|लखनऊ
|INR 1,44,110
|INR 1,57,200
|भोपाल
|INR 1,44,010
|INR 1,57,100
|जोधपुर
|INR 1,44,100
|INR 1,57,190
|श्रीनगर
|INR 1,44,100
|INR 1,57,190
बाजार के समीकरण और आगे का अनुमान
कमोडिटी विश्लेषकों का कहना है कि घरेलू खुदरा बाजार में स्थिरता वैश्विक रुझानों के अनुरूप है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना इस समय 4,540 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के स्तर के आसपास बना हुआ है. बाजार की नजरें आज रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक के मिनट्स जारी होने पर टिकी हैं.
व्यापारी और निवेशक इस दस्तावेज का बारीकी से अध्ययन करेंगे ताकि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों की भावी दिशा को समझा जा सके. ब्याज दरों का सीधा असर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग पर पड़ता है.
घरेलू स्तर पर, भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर में होने वाले बदलाव तथा सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी स्थानीय बाजार को एक मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों की किसी भी अस्थाई कमजोरी का असर घरेलू कीमतों पर सीमित हो जाता है.