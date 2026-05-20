Giorgia Meloni Hosts Dinner For PM Modi: पीएम मोदी के सम्मान में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में रखा डिनर, VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल

(Photo Credits Twitter)

Giorgia Meloni Hosts Dinner For PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के आधिकारिक राजनयिक दौरे के अंतिम चरण में मंगलवार को इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं. वहां पहुंचने के तुरंत बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के लिए एक विशेष डिनर (रात्रिभोज) की मेजबानी की. दोनों देशों के बीच होने वाली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता से ठीक पहले हुई इस अनौपचारिक मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. विशेष रूप से दोनों नेताओं द्वारा रोम के ऐतिहासिक स्मारक 'कोलोसियम' (Colosseum) के दौरे के वीडियो को नेटिजंस खूब पसंद कर रहे हैं.

पीएम मोदी-जॉर्जिया मेलोनी का वीडियो X पर वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों में दोनों वैश्विक नेताओं के बीच की गहरी बॉन्डिंग और बेहतरीन केमिस्ट्री साफ देखी जा सकती है. डिनर के बाद जॉर्जिया मेलोनी खुद पीएम मोदी को लेकर रात के समय रोशनी से जगमगाते ऐतिहासिक एम्फीथिएटर कोलोसियम पहुंचीं.

देखें वीडियो

PM मोदी का पोस्ट

Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026

वीडियो में दोनों नेता एक ही कार में सफर करते हुए ('कार डिप्लोमेसी') और कोलोसियम परिसर में पैदल टहलते हुए अनौपचारिक बातचीत करते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस मुलाकात के वीडियो और सेल्फी को उनके लोकप्रिय ऑनलाइन निकनेम "मेलोडी" (#Melodi) के साथ जमकर शेयर कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर पर मिलने और उसके बाद ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा करने का अवसर मिला. हमने कई विषयों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए. आज होने वाली औपचारिक वार्ता का इंतजार है, जहां हम भारत-इटली दोस्ती को और मजबूत करने पर चर्चा जारी रखेंगे." इसके जवाब में इतालवी पीएम मेलोनी ने भी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त!"

इन रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित होगी द्विपक्षीय वार्ता

बुधवार को होने वाली दोनों प्रधानमंत्रियों की आधिकारिक द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कनेक्टिविटी पहलों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

इस बैठक के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण विषय 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा' (IMEC) है, जो मध्य पूर्व के रास्ते भारत को यूरोप से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना है. इसके अलावा दोनों देश सेमीकंडक्टर, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे.

'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में बदल सकते हैं संबंध

राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' (Special Strategic Partnership) के स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. दोनों देशों द्वारा 'संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029' की समीक्षा की जाएगी और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र भी जारी किया जा सकता है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जो वर्ष 2025 में लगभग 16.77 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

पांच देशों के राजनयिक दौरे का आखिरी पड़ाव

रोम पीएम मोदी के इस मौजूदा राजनयिक दौरे का आखिरी पड़ाव है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यहां पहुंचने से पहले पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे (जहां उन्होंने तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया) की यात्रा पूरी कर चुके हैं. इटली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से भी मुलाकात करेंगे और रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के मुख्यालय का दौरा कर वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराएंगे.