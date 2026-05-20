Pune Lift Accident: पुणे में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में फंसने से 7 साल के मासूम की मौत, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

Pune Lift Accident: महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी चिंचवड़ इलाके की एक आवासीय सोसाइटी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां लिफ्ट और दीवार के बीच के संकरे हिस्से (गैप) में फंसने के कारण सात साल के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. यह दुखद हादसा मंगलवार, 14 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक का माहौल है और बहुमंजिला इमारतों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है.

खेलते समय लिफ्ट के पास पहुंचा था मासूम

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पिंपरी चिंचवड़ के चिखली इलाके में स्थित एक आवासीय सोसाइटी में घटी. मृतक बच्चे की पहचान सात वर्षीय यश गणेश बडगे के रूप में हुई है, जो अपने परिवार के साथ इसी सोसाइटी में रहता था. यह भी पढ़े: Chhattisgarh Lift Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुखद घटना, लिफ्ट में सिर फ़सने से 15 वर्षीय नाबालिग लड़के की तड़पकर मौत- VIDEO

हादसे के वक्त यश खेलते-खेलते अचानक लिफ्ट के करीब पहुंच गया था. इसी दौरान वह किसी तरह लिफ्ट और मुख्य दीवार के बीच बने संकरे गैप की चपेट में आ गया. जब तक सोसाइटी के लोग और पुलिस मौके पर मदद के लिए पहुंच पाते, तब तक मासूम ने दम तोड़ दिया था.

लिफ्ट के सुरक्षा मानकों और रखरखाव पर उठे सवाल

इस हृदय विदारक घटना ने आवासीय सोसाइटियों में लिफ्ट के रखरखाव और सुरक्षा प्रणालियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि कई सोसाइटियों में पुरानी हो चुकी लिफ्टों के सुरक्षा सेंसर और आपातकालीन स्टॉप बटन (Emergency Stop Button) ठीक से काम नहीं करते हैं.

इसके अलावा, लिफ्ट के केबिन और बाहरी दीवार के बीच का अंतर सुरक्षित मानकों के अनुरूप न होना भी ऐसे हादसों की बड़ी वजह बनता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित टेक्निकल ऑडिट, आधुनिक सुरक्षा सेंसर लगाना और बच्चों के अकेले लिफ्ट इस्तेमाल करने पर रोक लगाना बेहद जरूरी है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

चिखली थाना पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत (Accidental Death) का केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस टीम अब इस बात की विस्तृत जांच कर रही है कि क्या सोसाइटी प्रबंधन या लिफ्ट की मेंटेनेंस एजेंसी की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई थी.

इसके साथ ही सोसाइटी में लगे सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की जा रही है. इस दुखद हादसे ने एक बार फिर माता-पिता और सोसाइटी प्रशासकों को बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहने की चेतावनी दी है.