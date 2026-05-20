‘Internet-Breaking Moment’: पीएम मोदी द्वारा जॉर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी भेंट करने पर पारले के वीपी की प्रतिक्रिया

पीएम नरेंद्र मोदी, जॉर्जिया मेलोनी और मयंक शाह (Photo Credits: File Image)

‘Internet-Breaking Moment’: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Italy's Prime Minister Giorgia Meloni) को 'मेलोडी' (Melody) टॉफी का पैकेट उपहार में दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है. इस अनोखे कूटनीतिक उपहार ने न केवल इंटरनेट पर '#Melodi' ट्रेंड को फिर से जीवित कर दिया है, बल्कि पारले प्रोडक्ट्स (Parle Products) को भी वैश्विक मंच पर एक बड़ी पहचान दिलाई है. 20 मई को जॉर्जिया मेलोनी द्वारा इस मुलाकात का वीडियो साझा किए जाने के बाद से यह विषय ऑनलाइन चर्चा के केंद्र में है. यह भी पढ़ें: Melody Moment: पीएम मोदी ने इटली दौरे पर जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की 'मेलोडी' चॉकलेट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पारले के लिए 'इंटरनेट-ब्रेकिंग मोमेंट'

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए पारले प्रोडक्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मयंक शाह ने इसे भारतीय ब्रांडों के लिए वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण क्षण बताया. सीएनबीसी-टीवी18 (CNBC-TV18) से बात करते हुए शाह ने इस घटना को "इंटरनेट-ब्रेकिंग मोमेंट" करार दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वाकये से भारत और विदेशी बाजारों में पारले ब्रांड की पहुंच में भारी उछाल आ सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियोर्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' चॉकलेट उपहार में दी

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वैश्विक अवसर और पीएम मोदी का आभार

मयंक शाह ने कहा, 'इस इंटरनेट-ब्रेकिंग पल के बाद हम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री में काफी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं. यह भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें वैश्विक मंच प्रदान करने का एक शानदार तरीका है.'

शाह ने कंपनी को यह विश्वव्यापी दृश्यता (Visibility) दिलाने के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि मेलोडी टॉफी का निर्यात वर्तमान में 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है. इसके साथ ही, शाह ने स्पष्ट किया कि पारले फिलहाल शेयर बाजार में लिस्ट होने (IPO लाने) पर विचार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा, 'हम अभी लिस्टिंग पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम एक प्राइवेट कंपनी बने रहना पसंद करेंगे.' यह भी पढ़ें: PM Modi in Italy: पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डिनर के बाद ऐतिहासिक कोलोसियम का किया दौरा, तस्वीरें आई सामने

सोशल मीडिया पर फिर छाया #Melodi ट्रेंड

20 मई को जॉर्जिया मेलोनी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें पीएम मोदी उन्हें मेलोडी टॉफी का पैकेट भेंट करते नजर आ रहे हैं. इस क्लिप में इतालवी प्रधानमंत्री को मुस्कुराते हुए "उपहार के लिए धन्यवाद" (Thank you for the gift) कहते हुए सुना जा सकता है. वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #Melodi हैशटैग फिर से ट्रेंड करने लगा.

'मेलोडी' (Melodi) हैशटैग मोदी (Modi) और मेलोनी (Meloni) के उपनामों से मिलकर बना है. दोनों नेताओं की सार्वजनिक मुलाकातों के दौरान यह इंटरनेट पर अक्सर ट्रेंड करता है. इस डिजिटल ट्रेंड ने पहली बार 2023 में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक लोकप्रियता हासिल की थी. ऑनलाइन यूजर्स पीएम मोदी के इस उपहार को मेलोनी के साथ उनकी मुलाकातों पर बने मीम (Meme) कल्चर के एक मजाकिया और कूटनीतिक संदर्भ के रूप में देख रहे हैं.