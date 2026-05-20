KKR vs MI, IPL 2026 65th Match Toss Winner Prediction: ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 65th Match Toss Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 65वां मुकाबला आज यानी 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस (KKR vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच में जीत और 6 में हार का सामना किया है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. वहीं, मुंबई इंडियंस ने भी 12 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में जीत और 8 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीजन का अंत शानदार अंदाज में करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं, जबकि मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: KKR vs MI Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 65वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है. कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान पर पिछले मुकाबले की जीत को बरकरार रखना चाहेगी. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम भी पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली जीत के बाद आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस हेड टू हेड (KKR vs MI Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 25 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 11 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. वहीं, आईपीएल 2025 में खेले गए एकमात्र मुकाबले में भी मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी.

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. फिन एलन और अंगकृष रघुवंशी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन टीम को मजबूती देंगे. वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और रयान रिकेल्टन जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 65वां मुकाबला आज यानी 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में स्पिन गेंदबाज असरदार साबित हो सकते हैं. हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन है.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस में कौन होगा टॉस का बॉस? (KKR vs MI Toss Winner Prediction)

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए कुल 36 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने 20 बार टॉस जीता है. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 16 मुकाबलों में टॉस अपने नाम किया है. आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम टॉस जीत सकती है. हमारी टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है. टॉस कौन जीतेगा, यह तय करने के लिए गहन अध्ययन किया गया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (KKR vs MI 65th T20 Match Playing Prediction)

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे और कार्तिक त्यागी.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या (कप्तान), कॉर्बिन बोश, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और रघु शर्मा.

नोट: कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.