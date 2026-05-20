MP Dowry Death: ट्विशा शर्मा मामले में न्याय के लिए भोपाल की सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक, बाइक रैली निकाल कर की CBI जांच की मांग

ट्विशा शर्ना मौत मामला (Photo Credits: IANS)

भोपाल, 20 मई: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) की संदिग्ध मौत के मामले में अब पूर्व सैनिक भी पीड़ित परिवार के समर्थन में उतर आए हैं. विवाह के कुछ महीनों बाद ही अपनी जान गंवाने वाली ट्विशा को न्याय दिलाने और मामले की फास्ट-ट्रैक जांच की मांग को लेकर बुधवार को सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के एक समूह ने शहर की सड़कों पर बाइक रैली (Bike Rally) निकाली. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और हर तरफ से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है. यह भी पढ़ें: Twisha Sharma Death Case: ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने ससुराल वालों पर प्रभाव डालने का लगाया आरोप, बोले- परिवार 'गहरे सदमे' से गुज़र रहा है (Watch Video)

DGP, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से करेंगे मुलाकात

बाइक रैली में शामिल पूर्व सैनिकों ने स्पष्ट किया कि वे इस कथित 'दहेज हत्या' मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की मांग कर रहे हैं. संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे जल्द ही राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP), मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में रसूखदारों का कोई दबाव नहीं होना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए.

भाई का आरोप- "परिवार को मिल रही हैं जान से मारने की धमकियां"

ट्विशा के भाई हर्षित, जो स्वयं भारतीय सशस्त्र बलों में एक सेवारत अधिकारी हैं, ने मीडिया को न्याय की इस लड़ाई में परिवार के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया. उन्होंने दावा किया कि रसूखदार आरोपी परिवार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के कारण उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

हर्षित ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, "संदिग्ध परिस्थितियों में मेरी बहन की मौत को एक सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी समर्थ सिंह अब भी फरार क्यों है?" यह भी पढ़ें: Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा के पिता ने राज्यपाल से लगाई निष्पक्ष जांच की गुहार, आरोपी सास के 'पावरफुल' सरकारी पद को लेकर जताई चिंता

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि 12 मई को त्विषा का शव उनके ससुराल की छत पर फंदे से लटकता हुआ मिला था. उनके पति समर्थ सिंह, जो भोपाल जिला और सत्र न्यायालय के एक जज के बेटे हैं, कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं.

त्विषा के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए पति और ससुराल वालों द्वारा त्विषा का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके चलते उसकी जान गई. दूसरी ओर, आरोपी की मां और सेवानिवृत्त जज गिरिबाला सिंह ने इन आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि त्विषा ने आत्महत्या की है और वे केवल उसके 'असामान्य' (हिस्टीरिकल) व्यवहार को शांत करने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.