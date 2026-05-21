Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तेजी बरकरार, 24 कैरेट गोल्ड 1.52 लाख रुपये के पार, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

Gold Rate Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज (गुरुवार, 21 मई 2026) सोने की कीमतों में मजबूती देखी जा रही है. मजबूत वैश्विक रुख और घरेलू बाजार में लगातार बनी हुई मांग के कारण कीमती धातुओं के दाम ऊंचे स्तर पर टिके हुए हैं. वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की उम्मीदों और डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव ने सोने को एक सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) के रूप में मजबूती दी है.

इसके साथ ही, देश में चल रहे शादियों के सीजन के कारण खुदरा बाजारों में आभूषणों की खरीदारी भी काफी सक्रिय है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक बदलावों और केंद्रीय बैंकों के नीतिगत फैसलों के इंतजार में सोने की कीमतों में फिलहाल सीमित उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, May 19: सोना खरीदने वालों को बड़ी राहत, आज गोल्ड की कीमतों में मामूली गिरावट; जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K-24K के ताजा रेट

22K और 24K सोने के ताजा भाव

नवीनतम बाजार रुझानों के अनुसार, देश के अधिकांश बड़े शहरों में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बनी हुई है.

प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,39,700 1,52,300 मुंबई 1,39,700 1,52,300 चेन्नई 1,39,700 1,52,300 कोलकाता 1,39,100 1,51,700 बेंगलुरु 1,39,700 1,52,300 हैदराबाद 1,39,700 1,52,300 अहमदाबाद 1,39,700 1,52,300 जयपुर 1,39,700 1,52,300 लखनऊ 1,39,700 1,52,300 नोएडा/गाजियाबाद 1,39,700 1,52,300

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सकारात्मक वैश्विक संकेतों और मजबूत निवेशक धारणा के कारण सर्राफा बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है. हालांकि, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे आभूषण या सोने के सिक्के खरीदने से पहले अपने स्थानीय जौहरी से लाइव मार्केट रेट जरूर चेक कर लें. विभिन्न राज्यों में स्थानीय करों, वस्तु एवं सेवा कर (GST), मेकिंग चार्ज और आभूषण विक्रेताओं के अपने प्रीमियम के कारण सोने की अंतिम खुदरा कीमत में थोड़ा अंतर आ सकता है.