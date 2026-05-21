PM Modi Foreign Visit Gifts: पीएम मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान नेताओं को दिए खास उपहार, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को 'मेलोडी टॉफी' और UAE राष्ट्रपति को केसर आम (View Pics)
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PM Modi Foreign Visit Gifts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच दिवसीय विदेश यात्रा (संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली) संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं. इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन कला और जीवंत स्वादों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष उपहार भेंट किए. इन उपहारों में सबसे ज्यादा चर्चा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को दी गई 'मेलोडी टॉफी' की हो रही है, जिसने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं.

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मिले ये खास उपहार

प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी के अलावा दो बेहद खूबसूरत पारंपरिक भारतीय स्टोल भेंट किए. इसमें पहला असम का प्रसिद्ध 'मुगा सिल्क स्टोल' और दूसरा मणिपुर का 'शिंरुई लिली सिल्क स्टोल' शामिल है. इसके साथ ही उन्हें आगरा के मास्टर कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित पच्चीकारी मार्बल इनले वर्क बॉक्स (संगमरमर का नक्काशीदार डिब्बा) भी उपहार स्वरूप दिया गया.  यह भी पढ़े:  PM Modi Italy Visit 2026: भारत-इटली ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’, पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने रोम में लगाया पौधा; संबंधों को दी नई ऊंचाई (Watch Video)

उपहार

पर्यावरण के अनुकूल 'मुगा सिल्क' की खासियत

इटली की प्रधानमंत्री को भेंट किया गया मुगा सिल्क स्टोल अपनी प्राकृतिक सुनहरी रंगत और सादगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. असम के इस 'गोल्डन सिल्क' को बिना किसी कृत्रिम रंग के तैयार किया जाता है, जो भारत की पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ (सस्टेनेबल) कपड़ा परंपरा को दर्शाता है. यह प्राकृतिक रूप से दुनिया के सबसे मजबूत धागों में से एक माना जाता है, जिसकी चमक समय के साथ और गहरी होती जाती है.

उपहार:

पूर्वोत्तर की पहचान: शिंरुई लिली स्टोल

उपहार में दिया गया दूसरा स्टोल मणिपुर की शिंरुई काशोंग चोटी पर उगने वाले दुर्लभ फूलों से प्रेरित है. तांगखुल नागा समुदाय के लिए यह फूल पवित्रता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि लिली का फूल इटली के पुनर्जागरण काल (रेनेसां) की कला में भी सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक रहा है, जो कलात्मक रूप से दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव को प्रदर्शित करता है.

इटली के राष्ट्रपति को भेंट किया गया मार्बल इनले बॉक्स

यात्रा के दौरान इटली के राष्ट्रपति को आगरा की प्रसिद्ध पच्चीकारी या 'पिएत्रा ड्यूरा' हुनर का एक उत्कृष्ट नमूना भेंट किया गया. इस कीमती मार्बल इनले बॉक्स को चमकीले सफेद संगमरमर से बनाया गया है. इसके ऊपर लेपिस लाजुली, फिरोजा, मैलाकाइट, मूंगा और मदर-ऑफ-पर्ल जैसे अर्ध-कीमती पत्थरों को बेहद सटीकता से तराश कर जड़ा गया है. इस बॉक्स पर उकेरे गए सुंदर फूलों और ज्यामितीय पैटर्न इसकी खूबसूरती को बेजोड़ बनाते हैं.

यूएई के राष्ट्रपति को भारतीय आमों का स्वाद

अपनी यात्रा के शुरुआती चरण में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को भारत के प्रसिद्ध 'केसर आम' उपहार में दिए. भारत के जीआई-टैग (GI-Tagged) वाले कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के प्रयास के तहत यह उपहार दिया गया, जिसे यूएई नेतृत्व ने बेहद पसंद किया. भारत के ये कूटनीतिक उपहार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की 'सॉफ्ट पावर' और सांस्कृतिक विविधता को मजबूत करने का काम करते हैं.

यूएई के राष्ट्रपति को ख़ास उपहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच दिवसीय विदेश यात्रा न केवल कूटनीतिक रूप से सफल रही, बल्कि उपहारों के चयन के जरिए भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का माध्यम भी बनी. पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पारंपरिक उपहारों के साथ 'मेलोडी टॉफी' भेंट की, जिसने सोशल मीडिया पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया.