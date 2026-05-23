Delhi Weather Forecast: दिल्ली-NCR में भीषण आंधी-तूफान की चेतावनी; मौसम विभाग ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 23 मई: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर (NCR) क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक बेहद जरूरी आपातकालीन चेतावनी जारी की है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर के लिए 'ऑरेंज नाउकास्ट वॉर्निंग' (Orange Nowcast Warning) जारी करते हुए सावधान किया है कि अगले दो घंटों के भीतर इलाके में एक भीषण धूल भरी आंधी (Dust Storm) दस्तक देने वाली है. इसके तुरंत बाद कई स्थानों पर कड़कती बिजली और वज्रपात के साथ मध्यम से तीव्र श्रेणी का आंधी-तूफान (Severe Thunderstorm) आएगा, जिसके साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी होगी. मौसम विभाग ने नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है. यह भी पढ़ें: Heatwave in India: देश में भीषण हीटवेव का प्रकोप! अगले 5-7 दिनों तक जारी रहेगा टॉर्चर, दक्षिण यूपी, विदर्भ और आंध्र प्रदेश में 'रेड अलर्ट' जारी

60 से 80 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

आईएमडी की आधिकारिक एडवायजरी के अनुसार, इस तूफान के दौरान हवा की गति बेहद आक्रामक रहने वाली है. दिल्ली और आसपास के शहरों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं (Gusty Winds) चल सकती हैं.

चूंकि 'ऑरेंज अलर्ट' एक अत्यंत गंभीर श्रेणी की आधिकारिक सलाह है, इसका सीधा अर्थ है कि मौसम की स्थिति खतरनाक रूप ले सकती है और नागरिकों को बिना किसी ढिलाई के तुरंत सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए.

धूल भरी आंधी से क्या हो सकता है नुकसान?

मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस तीव्रता की धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली-एनसीआर की सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर दृश्यता (Visibility) अचानक शून्य या बेहद कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा:

नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद भी चपेट में

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्राकृतिक उथल-पुथल का असर केवल मूल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा. राष्ट्रीय राजधानी से सटे सैटेलाइट शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी इसी तरह की तीव्र मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी.

आईएमडी रडार और सैटेलाइट से प्राप्त रीयल-टाइम डेटा के आधार पर इन 'नाउकास्ट' चेतावनियों को लगातार अपडेट कर रहा है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी असत्यापित अफवाह पर भरोसा करने के बजाय मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (mausam.imd.gov.in) पर ही नजर बनाए रखें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें.