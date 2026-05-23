Weather Forecast Today, May 23: चक्रवात 'शक्ति' के साए में मुंबई समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; दिल्ली-NCR में आंधी-तूफान की संभावना

आज का मौसम (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, May 23: भारत इस समय देश के दोनों छोरों (अरब सागर और बंगाल की खाड़ी) पर दो संभावित चक्रवातों की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है. इस गंभीर मौसमी बदलाव के बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने शनिवार को देश के प्रमुख महानगरों और राज्यों के लिए मौसम का विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर में सक्रिय हो रहे चक्रवात 'शक्ति' (Cyclone Shakti) के प्रभाव से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) और उससे सटे तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है. इसके विपरीत, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चल रही भीषण गर्मी के बीच आज दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ राहत की बौछारें पड़ने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 22, 2026: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप; मुंबई में उमस और दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट

मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के लिए चक्रवात 'शक्ति' का अलर्ट

अरब सागर में गहरे कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवात 'शक्ति' में तब्दील होने के कारण कोंकण तट पर मौसम बेहद खराब हो गया है. आईएमडी ने मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के लिए 23 और 24 मई को भारी से बहुत भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' (Orange Alert) जारी किया है.

वहीं, मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के लिए गंभीर स्थिति को देखते हुए 'रेड अलर्ट' (Red Alert) घोषित किया गया है. आज मुंबई में आसमान पूरी तरह बादलों से घिरा रहेगा और दिनभर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की जा सकती है. शहर में तापमान में बड़ी गिरावट आई है, जिसके 22°C से 30°C के बीच रहने का अनुमान है. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है.

दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी और बारिश का अनुमान

पिछले कई दिनों से भीषण लू और चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों को आज थोड़ी राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय प्रणाली के संयुक्त प्रभाव से दिल्ली में आज धूल भरी आंधी चलने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इस मौसमी हलचल के कारण दिल्ली का अधिकतम तापमान घटकर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है, जिससे उमस और तपिश से तात्कालिक राहत मिलेगी.

चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद: दक्षिण भारत का हाल

दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में भी बादलों की आवाजाही और प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं:

चेन्नई: शहर में मुख्य रूप से आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है.

शहर में मुख्य रूप से आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. बेंगलुरु और हैदराबाद: इन दोनों ही आईटी हब शहरों में दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ एक या दो बार तेज बौछारें (Spells of rain) पड़ सकती हैं, जिससे मौसम खुशनुमा और ठंडा बना रहेगा.

मुंबई का मौसम आज, 23 मई

दिल्ली का मौसम आज, 23 मई

चेन्नई का मौसम आज, 23 मई

बेंगलुरु का मौसम आज, 23 मई

हैदराबाद का मौसम आज, 23 मई

कोलकाता का मौसम आज, 23 मई

शिमला का मौसम आज, 23 मई

कोलकाता में उमस और शिमला में ओलावृष्टि की आशंका

पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण शाम तक मध्यम बारिश या वज्रपात (Thunderstorms) की स्थिति बन सकती है.