Weather Forecast Today, May 22, 2026: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप; मुंबई में उमस और दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट

भीषण गर्मी और लू का प्रकोप (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, May 22, 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने आज, 22 मई 2026 के लिए देश के प्रमुख महानगरों का मौसम पूर्वानुमान (Weather Forecast) जारी कर दिया है. आज देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के विविध रूप देखने को मिलेंगे. दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाके जहां इस समय भीषण से अति-भीषण लू (Severe Heatwave) की चपेट में हैं, वहीं मुंबई और इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अत्यधिक गर्मी और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ेगा. दूसरी ओर, दक्षिण भारत के कई शहरों में बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि कोलकाता और शिमला में मौसम मुख्य रूप से स्थिर बना रहेगा. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण लू का अलर्ट, दक्षिण में बारिश के आसार, जानें Mumbai में आज कैसा रहेगा वेदर

दिल्ली-एनसीआर: भीषण लू और 'ऑरेंज अलर्ट' का साया

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आज गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार, शुष्क पश्चिमी हवाओं और साफ आसमान के कारण उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्से में लू की स्थिति बनी हुई है.

दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है. आईएमडी ने नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है और सुरक्षा के लिहाज से 'ऑरेंज अलर्ट' जारी रखा है.

मुंबई और तटीय क्षेत्र: अत्यधिक उमस से बढ़ेगी बेचैनी

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और कोंकण के नजदीकी तटीय क्षेत्रों में आज तापमान भले ही दिल्ली जितना न हो, लेकिन उच्च आर्द्रता (Relative Humidity) के कारण लोगों को भारी असहजता और उमस का सामना करना पड़ेगा.

मुंबई में आज अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, लेकिन हवा में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण 'हीट इंडेक्स' (गर्मी का वास्तविक अहसास) काफी ऊंचा रहेगा. हालांकि, दक्षिण कोंकण की ओर से आ रही प्री-मानसून गतिविधियों के चलते आने वाले दिनों में यहाँ मौसम बदलने की उम्मीद है.

बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद: बिखरी हुई बारिश के आसार

दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम की स्थिति उत्तर भारत के बिल्कुल विपरीत बनी हुई है. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के कारण चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आज गरज-चमक के साथ बिखरी हुई या अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश (Isolated Rainfall) होने की प्रबल संभावना है.

विशेष रूप से बेंगलुरु और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में मौसम सुहावना बना रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और स्थानीय निवासियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी.

मुंबई का मौसम आज, 22 मई

दिल्ली का मौसम आज, 22 मई

चेन्नई का मौसम आज, 22 मई

बेंगलुरु का मौसम आज, 22 मई

हैदराबाद का मौसम आज, 22 मई

कोलकाता का मौसम आज, 22 मई

शिमला का मौसम आज, 22 मई

कोलकाता और शिमला: स्थिर रहेगा मौसम का मिजाज

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज मौसम काफी हद तक स्थिर और शुष्क रहने का अनुमान है, हालांकि तटीय क्षेत्र होने के कारण शाम के समय आंशिक बादल और उमस देखी जा सकती है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय पर्यटन स्थल शिमला में भी आज मौसम पूरी तरह अनुकूल और स्थिर बना रहेगा. मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से बचकर पहाड़ों का रुख करने वाले पर्यटकों के लिए शिमला का सुहावना और ठंडा मौसम राहत देने वाला साबित होगा.