विदेशों में भी PM मोदी का डंका, इथियोपिया से ओमान रवाना होते समय पीएम अबी अहमद खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट छोड़ने आए; देखें VIDEO

(Photo Credos CNBC)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इथियोपिया की यात्रा पूरी कर ओमान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं. एक बार फिर इस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली (PM Abiy Ahmed) ड्राइविंग व्हील पर दिखे। वो खुद ड्राइव कर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे. ओमान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस तरह ये दुनिया की 18वीं संसद बनी जहां पीएम मोदी ने भाषण दिया.

पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इथियोपिया आकर बहुत अच्छा लग रहा है. यह शेरों की धरती है. यहां मुझे अपने घर जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा गृहराज्य गुजरात भी शेरों की धरती है. यह भी पढ़े: PM Modi Ethiopia ‘Great Honor’ Award: पीएम मोदी को बड़ा सम्मान, एथियोपिया ने ‘ग्रेट ऑनर’ अवॉर्ड’ से किया सम्मानित (Watch Video)

पीएम अबी अहमद खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट छोड़ने आए

इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और इथियोपिया के रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने कहा, " भारत और इथियोपिया जलवायु और भावना दोनों में एक दूसरे के साथ विचार साझा करते हैं। लगभग 2000 साल पहले, हमारे पूर्वजों ने संबंध स्थापित किए थे। हिंद महासागर के पार व्यापारी मसालों और सोने का व्यापार करते थे, लेकिन वे केवल वस्तुओं का ही व्यापार नहीं करते थे, वे विचारों और जीवन शैली का भी आदान-प्रदान करते थे. अदीस और धोलेरा जैसे बंदरगाह न केवल व्यापार केंद्र थे, बल्कि सभ्यताओं के बीच सेतु भी .आधुनिक समय में, हमारा संबंध एक नए युग में प्रवेश कर रहा है. 1941 में इथियोपिया की मुक्ति के लिए भारतीय सैनिकों ने इथियोपियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी.

संयुक्त सत्र में संबोधन खत्म करते ही सांसदों ने पीएम मोदी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई.

इससे पहले इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने मंगलवार को पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था। वे ‘द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया’ पाने वाले पहले विश्व स्तर के नेता बने। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है.

पीएम मोदी मंगलवार को ही इथियोपिया पहुंचे थे। यह उनका पहला दौरा है। पीएम अबी अहमद अली ने नेशलन पैलेस में उनका औपचारिक स्वागत किया। जहां द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई.