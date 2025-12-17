PM Modi Ethiopia ‘Great Honor’ Award: पीएम मोदी को बड़ा सम्मान, एथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड' से किया सम्मानित (Watch Video)

(Photo Credits PM Modi Twitter)

PM Modi Ethiopia ‘Great Honor’ Award: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एथियोपिया के दौरे पर थे. अपने इस दौरे के दौरान उन्हें एथियोपिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान - "द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया से सम्मानित किया. सम्मान प्राप्त करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों के लिए है जिनके विश्वास, योगदान और प्रयासों ने भारत-एथियोपिया द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत किया है.

पहले वैश्विक प्रमुख को सम्मान

पीएम मोदी वह पहले वैश्विक प्रमुख हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है. एथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने यह पुरस्कार पीएम मोदी को प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए गर्व का विषय है और उन्होंने इसे पूरे भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता को समर्पित किया. यह भी पढ़े: Order of St. Andrew the Apostle: पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल’, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा- भारत के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे- VIDEO

पीएम मोदी को मिला एथियोपिया का 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड

पीएम मोदी को मिला बड़ा सम्मान

Grateful to the people and Government of Ethiopia as well as Prime Minister Abiy Ahmed Ali for conferring upon me the ‘Great Honour Nishan of Ethiopia’ last evening. To be honoured by one of the world’s most ancient and rich civilisations is a matter of immense pride. This honour… pic.twitter.com/MWrdGwVFcI — Narendra Modi (@narendramodi) December 17, 2025

शिक्षकों की भूमिका की सराहना

पीएम मोदी ने शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत और एथियोपिया के बीच संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षकों का रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी देश की नींव है और ज्ञान ही मुक्ति प्रदान करता है। कई भारतीय शिक्षकों ने एथियोपिया में पीढ़ियों को तैयार करने का गौरव प्राप्त किया है और आज भी कई भारतीय शिक्षक एथियोपियाई विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत हैं।

भविष्य के लिए साझेदारियों पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य उन साझेदारियों का है जो दृष्टि और विश्वास पर आधारित हों। उन्होंने कहा, "एथियोपिया के साथ मिलकर हम ऐसी साझेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान और नई अवसरों का निर्माण कर सकें।"

रणनीतिक साझेदारी की घोषणा

इस अवसर पर भारत और एथियोपिया ने द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि यह निर्णय भारत-एथियोपिया संबंधों को नई ऊर्जा, गति और गहराई प्रदान करेगा.

अंतरराष्ट्रीय सम्मान और भारत की प्रतिष्ठा

भाजपा ने कहा कि पीएम मोदी को यह 28वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होना भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और पीएम मोदी के सम्मानित नेतृत्व का परिचायक है