Australia Women vs India Women, 3rd ODI Live Score Update: होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जा रहा है अहम मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd ODI Live Scorecard Update: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 1 मार्च 2026 को होबार्ट (Hobart) के बेलरिव ओवल (Bellerive Oval) में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरी है, जबकि भारत महिला टीम सम्मान बचाने और सांत्वना जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ खेल रही है. इस सीरीज में भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है.

इस अहम मुकाबले में भारत की ओर से स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, ताकि टीम मजबूत स्कोर खड़ा कर सके या लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल कर सके. वहीं ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तरफ से बेथ मूनी, एशले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. बेलरिव ओवल की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है, जिससे शुरुआती ओवर काफी अहम हो सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम संतुलित बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान में उतरी है. मेगन शुट, डार्सी ब्राउन और एशले गार्डनर गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं भारत महिला टीम की ओर से रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा विकेट निकालने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं.

यह मुकाबला सीरीज के लिहाज से महत्वपूर्ण है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम जीत के साथ सीरीज 3-0 से अपने नाम करना चाहेगी, जबकि भारत महिला टीम जीत के साथ दौरे का सकारात्मक अंत करना चाहेगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

