Australia Women vs India Women, 3rd ODI Pitch Report: तीसरे वनडे में भारत महिला के बल्लेबाज करेंगे वापसी या ऑस्ट्रेलिया महिला के गेंदबाज दिखाएंगे दम? यहां जानें पिच रिपोर्ट

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd ODI Pitch Report: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होबार्ट (Hobart) के बेलरिव ओवल (Bellerive Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं भारत महिला टीम इस मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाने और आगामी टेस्ट मैच से पहले आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women, 3rd ODI Weather Update: होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

भारत महिला टीम की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर और स्नेह राणा को बेहतर प्रदर्शन करना होगा. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की बल्लेबाजी यूनिट शानदार फॉर्म में है, जिसमें बेथ मूनी, एलिसा हीली और एनाबेल सदरलैंड अहम भूमिका निभा रही हैं. गेंदबाजी में मेगन शुट और डार्सी ब्राउन नई गेंद से प्रभावी साबित हो सकती हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला ODI हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W ODI Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक कुल 63 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 51 मुकाबले जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को 12 मैचों में जीत मिली है.

बेलरिव ओवल की पिच रिपोर्ट (Bellerive Oval Pitch Report)

होबार्ट के बेलरिव ओवल की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से स्विंग और अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा.

जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाज पिच की सच्ची उछाल का फायदा उठाकर रन बना सकते हैं. मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान हो जाती है, लेकिन तेज गेंदबाज पूरे मैच में खतरनाक साबित हो सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 230 से 260 रन के बीच रहता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

मौसम अपडेट (Hobart Weather Update)

होबार्ट में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश की संभावना काफी कम है. तापमान लगभग 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जिससे खिलाड़ियों को अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W 3rd ODI Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट, डार्सी ब्राउन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.