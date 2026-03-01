Gold Rate Today, March 01, 2026: उतार-चढ़ाव के बीच सोने की कीमत में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में 22K और 24K के आज के ताज़ा भाव

Gold Rate Today, March 01, 2026: भारत में आज यानी रविवार, 1 मार्च को सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. फरवरी के आखिरी हफ्ते में आई तेजी के बाद अब कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. राष्ट्रीय स्तर पर आज 24 कैरेट सोने की खुदरा कीमत 1,68,710 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि आभूषणों के लिए मानक माने जाने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,54,630 रुपये पर कारोबार कर रहा है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में सुस्ती और निवेशकों द्वारा अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का इंतजार करने के कारण कीमतों में यह ठहराव आया है.

प्रमुख शहरों में सोने के खुदरा भाव (प्रति 10 ग्राम)

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों (GST), चुंगी और मेकिंग चार्जेस के कारण सोने के भाव में मामूली अंतर देखा जाता है. दक्षिण भारतीय बाजारों, विशेषकर चेन्नई में स्थानीय मांग अधिक होने के कारण कीमतें थोड़ी ज्यादा बनी हुई हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, February 28, 2026: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच स्थिरता, दिल्ली से मुंबई तक जानें आज के 22K-24K के ताजा भाव

शहर 24K सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) 22K सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली 1,68,860 रुपये 1,54,800 रुपये मुंबई 1,68,710 रुपये 1,54,630 रुपये चेन्नई 1,69,640 रुपये 1,55,500 रुपये कोलकाता 1,68,710 रुपये 1,54,630 रुपये बेंगलुरु 1,68,710 रुपये 1,54,630 रुपये अहमदाबाद 1,68,760 रुपये 1,54,700 रुपये लखनऊ/नोएडा 1,68,860 रुपये 1,54,800 रुपये

बाजार में स्थिरता के मुख्य कारण

फरवरी के महीने में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया था, जहां इसने नए रिकॉर्ड स्तरों को छुआ. वर्तमान में घरेलू कीमतें लंदन स्पॉट मार्केट और अमेरिकी कॉमेक्स (Comex) फ्यूचर्स से प्रभावित हैं, जहां भाव लगभग 2,645 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ है.

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सोने के भंडार को बढ़ाने की निरंतर प्रक्रिया ने कीमतों को मजबूत समर्थन दिया है. मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण भी सोने की 'सेफ-हेवन' (सुरक्षित निवेश) के रूप में मांग बनी हुई है.

शादियों का सीजन और चांदी की स्थिति

भारत में शादियों का सीजन अपने चरम पर है, जिससे खुदरा मांग मजबूत बनी हुई है. हालांकि, ऊंची कीमतों के कारण कुछ ग्राहक हल्के वजन के आभूषणों या 18 कैरेट के विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन मुंबई के झवेरी बाजार जैसे प्रमुख केंद्रों में लेन-देन का कुल मूल्य काफी ऊंचा बना हुआ है.

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज स्थिरता देखी गई. दिल्ली में चांदी की खुदरा कीमत लगभग 2,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. औद्योगिक क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ती मांग के कारण चांदी में भी निवेश की रुचि बनी हुई है.