Weather Forecast Today: उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का असर शुरू, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, March 01: मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने की संभावना है. दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में शुष्क मौसम के साथ धूप खिली रहेगी, वहीं पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ सकता है.
प्रमुख महानगरों का हाल
मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आज देश के बड़े शहरों में तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है:
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|मौसम की स्थिति
|दिल्ली
|33°C
|16°C
|मुख्य रूप से साफ आसमान
|मुंबई
|33°C
|23°C
|उमस भरा और गर्म
|कोलकाता
|34°C
|19°C
|शुष्क और धूप वाला मौसम
|चेन्नई
|33°C
|24°C
|आंशिक रूप से बादल
|बेंगलुरु
|33°C
|20°C
|सुहावना और साफ
|हैदराबाद
|33°C
|22°C
|तेज धूप
पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना
मैदानी इलाकों में जहां गर्मी बढ़ रही है, वहीं हिमालयी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. शिमला में आज अधिकतम तापमान 18°C और न्यूनतम 9°C रहने का अनुमान है. पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अभी भी हल्की ठंड बरकरार है.
हीटवेव की ओर बढ़ता उत्तर भारत
आईएमडी के अनुसार, इस साल मार्च से मई के दौरान देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक लू (Heatwave) चलने की आशंका है. राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पारा अभी से ही 35°C के पार जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, जिससे गर्मी समय से पहले बढ़ गई है.
सावधानी और बचाव
बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह दी है. विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत के निवासियों को गर्मी के इस शुरुआती प्रकोप के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है.