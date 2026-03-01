7 New Rules From Today in India: आज से बदल गए ये 7 बड़े नियम, UPI, ट्रेन टिकट बुकिंग, सिम कार्ड, न्यूनतम बैंक बैलेंस समेत कई बदलाव; जानें आम जनता पर क्या होगा असर

(Photo Credits ANI)

7 New Rules From Today in India: आज एक मार्च से महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो गया है. ये बदलाव आपकी बचत, खर्च और डिजिटल सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे. आज से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन के साथ-साथ यूपीआई भुगतान, ट्रेन टिकट बुकिंग और सिम कार्ड के इस्तेमाल से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं. रेलवे ने जहां टिकट बुकिंग के लिए पुराने सिस्टम को बंद कर दिया है, वहीं दूरसंचार विभाग ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं.

1. कमर्शियल LPG के दाम घटे

तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने होली से पहले कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 28 रुपये से 31 रुपये तक की कटौती की गई है. हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दूसरी ओर, विमान ईंधन (ATF) की कीमतों में लगभग 4,977 रुपये से 5,498 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे आने वाले दिनों में हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं. यह भी पढ़े: India SIM-Binding Rule: भारत में 1 मार्च से ‘सिम-बाइंडिंग’ नियम लागू, व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूजर्स के लिए बदले नियम; जानें लोगों पर क्या होगा असर

2. ट्रेन टिकट के लिए अब 'RailOne' ऐप अनिवार्य

भारतीय रेलवे ने 1 मार्च से अपने पुराने अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम (UTS) मोबाइल ऐप को बंद कर दिया है. अब यात्रियों को जनरल, प्लेटफॉर्म और रिजर्व्ड टिकट बुक करने के लिए नए 'RailOne' ऐप का इस्तेमाल करना होगा. इस ऐप में पीएनआर (PNR) स्टेटस, रेल मदद, ट्रेन में भोजन और फ्रेट सेवाओं जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं.

3. सिम-बाइंडिंग नियम: साइबर अपराध पर लगाम

दूरसंचार विभाग (DoT) ने आज से 'सिम-बाइंडिंग' नियम लागू कर दिया है. अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकेगा जब संबंधित सिम कार्ड उसी डिवाइस में सक्रिय रूप से मौजूद हो. इसके अलावा, सुरक्षा के लिहाज से इन ऐप्स के वेब वर्जन (Web Instance) को हर 6 घंटे में अनिवार्य रूप से लॉग-आउट कर दिया जाएगा, जिसे क्यूआर कोड के जरिए दोबारा लिंक करना होगा.

4. UPI भुगतान में अतिरिक्त सुरक्षा

डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों ने यूपीआई (UPI) के नियमों में बदलाव किया है. अब अधिक मूल्य के लेनदेन (High-value transactions) के लिए केवल यूपीआई पिन पर्याप्त नहीं होगा. ग्राहकों को अब बायोमेट्रिक्स या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) जैसी अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना होगा.

5. न्यूनतम बैंक बैलेंस नियमों में ढील

कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है या इसके शुल्कों में छूट दी है. हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों ने फिलहाल इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा नहीं की है.

6. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की स्थिति

फिलहाल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. पिछले महीने अडाणी टोटल गैस और टोरेंट गैस द्वारा की गई कटौती के बाद कीमतें स्थिर हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर आने वाले दिनों में इनमें संशोधन संभव है.

7. सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती

सिम-बाइंडिंग नियम का असर केवल व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि स्नैपचैट, जोश, शेयरचैट और जियोचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखेगा. इसका उद्देश्य 'डिजिटल अरेस्ट' और अन्य फिशिंग हमलों को रोकना है ताकि अपराधियों के लिए बिना फिजिकल सिम के भारतीय नंबरों का क्लोन बनाना असंभव हो जाए.