ICAI CA Final Result 2026: आज जारी होंगे सीए फाइनल जनवरी परीक्षा के नतीजे, icai.nic.in पर ऐसे करें चेक

Representative Image (Photo Credits: Pixabay)

ICAI CA Final Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज, रविवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) फाइनल जनवरी 2026 सत्र के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. संस्थान के परीक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, स्कोरकार्ड आज शाम तक उपलब्ध होने की उम्मीद है. जनवरी में आयोजित इस कठिन परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों उम्मीदवार अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के सपने की अंतिम सीढ़ी है.

परिणाम देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल

रिजल्ट घोषित होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए, आईसीएआई ने कई आधिकारिक लिंक सक्रिय किए हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना डिजिटल स्कोरकार्ड देखने के लिए केवल इन सत्यापित पोर्टल्स का उपयोग करें: यह भी पढ़े: JEE Mains Result 2026: NTA आज जारी कर सकता है जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट, jeemain.nta.nic.in और nta.ac.in पर ऐसे चेक स्कोरकार्ड

icai.nic.in

icai.org

caresults.icai.org

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

आज शाम को लिंक सक्रिय होने के बाद, उम्मीदवार इन आसान चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल icai.nic.in पर लॉग इन करें. लिंक चुनें: होमपेज पर "CA Final Result January 2026" लिंक पर क्लिक करें. विवरण भरें: अपना छह अंकों का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. सत्यापन: स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा (CAPTCHA) कोड भरें. सबमिट करें: 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें.

मेरिट लिस्ट और पास प्रतिशत

व्यक्तिगत स्कोरकार्ड के साथ, आईसीएआई अखिल भारतीय मेरिट लिस्ट (All India Merit List) भी जारी करेगा, जिसमें शीर्ष 50 रैंक धारकों के नाम शामिल होंगे. इसके अलावा, ग्रुप I, ग्रुप II और दोनों ग्रुप एक साथ पास करने वाले उम्मीदवारों के पास प्रतिशत के आंकड़े भी साझा किए जाएंगे. पिछले रुझानों के अनुसार, सीए फाइनल का पास प्रतिशत आमतौर पर 10% से 20% के बीच रहता है, जो इस परीक्षा की प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है.

अगले सत्र के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

नतीजों की घोषणा के बाद, मई 2026 सत्र (फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 3 मार्च 2026 से शुरू होगी. जो उम्मीदवार इस बार सफल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए अगले प्रयास का आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 मार्च (बिना विलंब शुल्क के) निर्धारित की गई है. इसके अतिरिक्त, अंकों के सत्यापन (Verification) के लिए भी संस्थान जल्द ही एक ऑनलाइन विंडो खोलेगा.