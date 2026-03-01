India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Pitch Report: सुपर-8 के अहम मुकाबले में भारत के बल्लेबाज दिखाएंगे दम या वेस्टइंडीज के गेंदबाज करेंगे कमाल? यहां जानें पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 52nd Match Pitch Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. सुपर-8 के ग्रुप-1 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. भारत की टीम पिछले मुकाबले में जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. वहीं वेस्टइंडीज की टीम भी अपने विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम के दम पर मजबूत चुनौती देने के लिए तैयार है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Prediction: करो या मरो मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगा भारत, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत की टीम अपनी मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी आक्रमण के लिए जानी जाती है. सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल टीम के प्रमुख हथियार होंगे. दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल के दम पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखती है, जबकि अकील होसेन और शमार जोसेफ गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है.

ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट (Eden Gardens Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह मुकाबला ईडन गार्डन्स, कोलकाता में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बड़े शॉट खेलना आसान होता है.

हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान हो सकती है. मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 190 रन के बीच माना जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, खासकर ओस को ध्यान में रखते हुए.

मौसम अपडेट (Kolkata Weather Update)

कोलकाता में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश की उम्मीद काफी कम है. तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हालांकि रात में ओस का असर देखने को मिल सकता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 52nd Match Playing Prediction)

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.