Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? दिल्ली में जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 51st Match Satta Bazar Favorite Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 51वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 का मुकाबला है, जहां दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है. वहीं सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और सम्मान के लिए मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs South Africa, T20 World Cup 2026 51st Match Live Streaming In India: जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा सुपर 8 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार छह मुकाबले जीत चुकी है. एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं, जबकि गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और केशव महाराज लगातार विकेट निकाल रहे हैं. दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 चरण में प्रभाव छोड़ने में असफल रही है, लेकिन सिकंदर रजा, रयान बर्ल और ब्लेसिंग मुजारबानी जैसे खिलाड़ी उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं.

दक्षिण अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA vs ZIM T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने 7 मैच जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे को एक भी मुकाबले में जीत नहीं मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. आंकड़ों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड पूरी तरह मजबूत रहा है.

जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच पर सट्टा बाजार गर्म (SA vs ZIM Satta Bazar)

इस मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार में काफी हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में स्पष्ट रूप से फेवरेट मानी जा रही है. टीम की शानदार फॉर्म, मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप और बेहतर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड उनके पक्ष में जा रहा है, जिसके चलते उन पर कम भाव चल रहा है.

हालांकि जिम्बाब्वे की टीम को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कप्तान सिकंदर रजा का ऑलराउंड प्रदर्शन और ब्लेसिंग मुजारबानी की तेज गेंदबाजी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है. अगर जिम्बाब्वे की टीम शुरुआती विकेट लेने में सफल रहती है, तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा या जुआ जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.