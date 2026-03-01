Zimbabwe vs South Africa, T20 World Cup 2026 51st Match Live Score Update: दिल्ली में जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है अहम मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, T20 World Cup 2026 51st Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 51वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और इस मुकाबले में जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, जबकि सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद सम्मानजनक जीत के साथ अपना अभियान समाप्त करने के इरादे से मैदान में उतरी है. इस रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs South Africa, T20 World Cup 2026 51st Match Live Toss And Scorecard: दिल्ली में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

दक्षिण अफ्रीका की टीम मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान में उतरी है. एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर टीम के प्रमुख बल्लेबाज हैं. वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और केशव महाराज अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम सिकंदर रजा, रयान बर्ल और ब्लेसिंग मुजारबानी के दम पर दक्षिण अफ्रीका को कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगी. इस मुकाबले में दोनों टीमों के पास संतुलित संयोजन है, ऐसे में फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस 51वें मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.