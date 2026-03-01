Zimbabwe vs South Africa, T20 World Cup 2026 51st Match Live Score Update: दिल्ली में जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है सुपर 8 मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 51st Match Live Scorecard Update: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 मुकाबला आज यानी 1 मार्च 2026 को दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और इस मुकाबले में अपनी जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरी है. वहीं सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद अपने अभियान का सकारात्मक अंत करने के लक्ष्य के साथ खेल रही है. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs South Africa, ICC Men's T20 World Cup 2026 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका सुपर 8 मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की ओर से एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और केशव महाराज टीम के प्रमुख हथियार हैं. दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम को कप्तान सिकंदर रजा, रयान बर्ल और ब्लेसिंग मुजारबानी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है, जिससे मिडिल ओवर्स काफी अहम हो सकते हैं.

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

दक्षिण अफ्रीका की टीम संतुलित बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान में उतरी है. उनकी कोशिश सेमीफाइनल से पहले अपने संयोजन को और मजबूत करने की होगी. वहीं जिम्बाब्वे की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का सकारात्मक अंत करना चाहेगी.

यह मुकाबला भले ही सेमीफाइनल की दौड़ पर असर नहीं डालता, लेकिन दोनों टीमों के लिए आत्मविश्वास के लिहाज से अहम है. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.